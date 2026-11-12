Trump sostiene que Tim Cook, exCEO de Apple, debería sustituir a Jensen Huang al frente de Nvidia

Archivo - El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, junto con Donald Trump. - Jay Janner/Pool/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sentenciado que Tim Cook, consejero delegado de Apple hasta el pasado 1 de septiembre y actual presidente ejecutivo de la compañía, tiene que tomar el relevo de Jensen Huang como CEO de Nvidia, tras su dimisión como consecuencia de los escándalos sobre sus infidelidades.

"Ahora que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien ha hecho un trabajo fantástico, ha renunciado, solo hay un hombre para ocupar su lugar: Tim Cook de Apple. ¡Una leyenda reemplaza a una leyenda!", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca en sus redes sociales.

La propuesta de Trump llega a horas de la renuncia de Huang y después de que el propio mandatario defendiera al ahora exCEO de Nvidia asegurando que debería permanecer en su cargo al frente de la compañía, una vez conocidas las informaciones sobre que Huang había mantenido una relación extramatrimonial con una supuesta espía china.

"No he hablado con él sobre esto. Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe lo que está pasando", sostuvo el presidente norteamericano a principios de semana ante los periodistas antes de regresar a Washington. Preguntado explícitamente sobre si Huang debería continuar en la dirección ejecutiva de la multinacional de semiconductores, Trump respondió afirmativamente: "Eso creo. Oh sí, claro".

Tan pronto como Jensen Huang admitió su vinculación a Alice Huang, empresaria que había estado bajo vigilancia de los servicios de inteligencia estadounidenses, las acciones de Nvidia encadenaron fuertes caídas en Bolsa.

Tim Cook lideró Apple durante 15 años y fue el sustituto de Steve Jobs al frente del fabricante de iPhone. Precisamente, Cook centró su estrategia en el teléfono inteligente como la principal interfaz entre las personas y el mundo digital. El pasado 20 de abril anunció su salida como consejero delegado de Apple dando paso a John Ternus que accedió al cargo en septiembre de este año.