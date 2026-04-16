TSMC ganó un 58% más en el primer trimestre impulsado por la demanda de IA

Archivo - 31 December 2025, Taiwan, Kaohsiung City: A view of the Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). The company has officially started volume production of 2-nanometer chips in the fourth quarter of 2025, at its flagship Fab 22 in Kaohsiung, u - Cheng-Chia Huang/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), el mayor contratista mundial para la fabricación de microprocesadores, cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto récord de 572.480 millones de dólares taiwaneses (15.350 millones de euros), lo que representa un avance del 58,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior y del 13,2% respecto de los tres meses anteriores.

Entre enero y marzo, el contratista, que cuenta entre sus clientes a multinacionales tecnológicas como Apple o Nvidia, alcanzó una cifra de ingresos netos de 1,13 billones de dólares taiwaneses (30.300 millones de euros), lo que representa una mejora del 35,1% en comparación con el mismo periodo de 2025 y del 8,4% en relación al último trimestre de 2025.

Exclusivamente en el mes de marzo, la cifra de negocio neta de TSMC alcanzó los 415.191 millones de dólares taiwaneses (11.133 millones de euros), lo que implica un incremento del 30,7% en comparación con el mes de febrero y del 45,2% respecto de marzo del año anterior.

De su lado, el margen bruto del trimestre fue del 66,2%, el margen operativo del 58,1% y el margen de beneficio neto del 50,5%.

"En el primer trimestre, nuestro negocio se vio impulsado por la fuerte demanda de nuestras tecnologías de procesos de vanguardia", declaró Wendell Huang, vicepresidente sénior y director financiero de TSMC, quien anticipó que el negocio del fabricante de microprocesadores seguirá beneficiándose de esta tendencia en el segundo trimestre del año.

De este modo, TSMC espera que sus ingresos netos entre abril y junio sumarán entre 39.000 y 40.200 millones de dólares (33.070 y 34.087 millones de euros) y que el margen de beneficio bruto se sitúe entre el 65,5% y el 67,5%; mientras que el margen de beneficio operativo oscilará entre el 56,5% y el 58,5%.