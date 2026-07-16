TSMC logra resultados récord y dispara un 77,4% el beneficio del segundo trimestre gracias a la IA

Archivo - 31 December 2025, Taiwan, Kaohsiung City: A view of the Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). The company has officially started volume production of 2-nanometer chips in the fourth quarter of 2025, at its flagship Fab 22 in Kaohsiung, u - Cheng-Chia Huang/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), el mayor contratista mundial para la fabricación de microprocesadores, alcanzó un beneficio neto atribuido de 706.562 millones de dólares taiwaneses (19.181 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que supone un avance del 77,4% en relación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

Esta cantidad representa un incremento del 23,4% en comparación con las ganancias obtenidas por el fabricante de microchips y proveedor de Apple y Nvidia en el primer trimestre, cuando se situaron en los 572.480 millones de dólares taiwaneses (15.541 millones de euros).

Por su parte, las ventas netas de la compañía, uno de los mayores fabricantes mundiales de microchips, registraron un alza interanual del 36% y del 12% trimestral, hasta un récord de 1,27 billones de dólares taiwaneses (34.480 millones de euros).

"Nuestro negocio en el segundo trimestre se vio impulsado por la fuerte demanda de nuestras tecnologías de proceso de vanguardia", declaró Wendell Huang, vicepresidente sénior y director financiero de TSMC.

De este modo, en los seis primeros mesesde 2026 el fabricante tecnológico se anotó un beneficio neto atribuido de 1,27 billones de dólares de Taiwán (34.480 millones de euros), un 68,3% por encima del resultado contabilizado en la primera mitad del año pasado, mientras que las ventas sumaron 2,4 billones de dólares taiwaneses (65.150 millones de euros), un 35,6% más.

"De cara al tercer trimestre de 2026, esperamos que nuestro negocio continúe beneficiándose de la fuerte demanda de nuestras tecnologías de proceso de vanguardia, incluyendo el rápido aumento de la producción de nuestra tecnología de 2 nanómetros", ha apuntado Huang.

En este sentido, TSMC prevé que en el tercer trimestre del ejercicio sus ingresos oscilarán entre 44.600 y 45.800 millones de dólares (38.980 y 40.030 millones de euros), mientras que anticipa que el margen de beneficio bruto se sitúe entre el 65% y el 67%; además de un margen operativo del 56% al 58%.