Archivo - El presidente de Tubacex, Manuel Moreu, y el CEO de la compañía, Josu Imaz - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tubacex acumula 130 millones de euros en pedidos de tubos umbilicales durante 2026 tras obtener un nuevo contrato para el suministro de tubos destinados a sistemas umbilicales submarinos en el Golfo de México.

En una nota, la compañía vasca ha explicado que el proyecto constituye uno de los desarrollos de aguas ultraprofundas "más exigentes", y cuenta con algunos sistemas diseñados para operar en condiciones de presión muy severas.

De esta forma, y tal y como han resaltado, esta nueva adjudicación "da continuidad al crecimiento del negocio SURF de Tubacex, que acumula 130 millones de euros en pedidos este ejercicio, tras las adjudicaciones anunciadas en febrero y junio para distintos proyectos offshore internacionales.

Este crecimiento se produce, además, en un mercado offshore que está evolucionando hacia modelos de contratación que buscan una mayor previsibilidad de suministro y ejecución.

La creciente repetición de configuraciones técnicas ya contrastadas y replicables entre proyectos, junto con la contratación anticipada y los acuerdos de suministro de mayor duración, favorece a proveedores capaces de combinar capacidad industrial, experiencia técnica, fiabilidad y una trayectoria contrastada en proyectos de este tipo.

En este contexto, la compañía cuenta con capacidades industriales especializadas en sus centros productivos en España y Austria y con una trayectoria de más de 20.000 kilómetros de tubos umbilicales suministrados durante la última década.

Tal y como ha resaltado su consejero delegado, Josu Imaz, "este nuevo contrato en el Golfo de México refuerza la trayectoria de crecimiento de nuestro negocio SURF durante 2026" ya que, ha añadido, "participamos en proyectos offshore cada vez más exigentes, donde nuestra experiencia en materiales avanzados, la fiabilidad industrial y la capacidad de ejecución son factores diferenciales".

Por último, Imaz ha asegurado que esta trayectoria de crecimiento, "es una evolución coherente con nuestra estrategia de crecer en nichos tecnológicos de alto valor añadido junto a los principales actores de este segmento", ha concluido el CEO de Tubacex.