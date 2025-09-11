Los turistas internacionales aumentaron un 5% en todo el mundo en el primer semestre, hasta los 690 millones

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los turistas internacionales aumentaron un 5% en el primer semestre del año, hasta los casi 690 millones, lo que supone un incremento de unos 33 millones sobre el mismo periodo de 2024, según los datos analizados por ONU Turismo.

El secretario general de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, ha señalado en una nota de prensa que el turismo internacional sigue mostrando "un fuerte impulso y resiliencia". Así, tanto las llegadas de turistas como los ingresos como por turismo aumentaron en la mayoría de los destinos del mundo, "lo cual contribuye a las economías locales, los empleos y los medios de sustento", ha declarado Pololikashvili.

Sin embargo, ha añadido, esto también es muestra de la "enorme responsabilidad de garantizar que este crecimiento sea sostenible e inclusivo" y de colaborar "con todas las partes interesadas".

ÁFRICA REGISTRÓ LOS MEJORES RESULTADOS

Según la última edición del Barómetro del Turismo Mundial, África registró un crecimiento del 12% en el periodo comprendido entre enero y junio de 2025 en comparación del año pasado, siendo el mayor crecimiento a nivel mundial. Tanto África Septentrional (+14%) como África Subsahariana (+11%) mostraron un crecimiento de dos cifras durante este periodo.

Europa acogió a casi 340 millones de turistas internacionales el primer semestre de 2025, aproximadamente un 4% más que en 2024 y un 7% más que en 2019. En Europa Septentrional, Occidental y Mediterránea Meridional se observó un crecimiento del 3% en este periodo a pesar de los resultados mensuales desiguales.

Según los datos disponibles, Europa Central y Oriental continuaron mostrando una fuerte recuperación (+9%), pero se mantuvieron un 11% por debajo de los niveles registrados en 2019.

La región de las Américas mostró un crecimiento del 3% en este periodo, aunque los resultados variaron de una subregión a otra. Si bien América del Sur continuó mostrando un crecimiento sólido (+14%), las llegadas en América Central aumentaron un 2% y en América del Norte se mantuvieron al mismo nivel (+0%), fundamentalmente debido a pequeñas caídas en Estados Unidos y en Canadá. El Caribe (+0%) también arrojó peores resultados, en parte a causa de la disminución de la demanda de su principal mercado emisor, Estados Unidos.

Las llegadas en Oriente Medio disminuyeron un 4% este semestre, aunque después de experimentar una recuperación notoria después de la pandemia, al aumentar las llegadas un 29% en comparación con el mismo periodo de 2019, lo que representa los mejores resultados regionales en relación con 2019.

Las llegadas en Asia y el Pacífico aumentaron un 11% este periodo, lo que representa una recuperación del 92% de las cifras registradas antes de la pandemia. Asia Nororiental (+20%) arrojó los mejores resultados en comparación con 2024, aunque siguió estando un 8% por debajo de los niveles registrados en 2019.

Algunas de las tasas de crecimiento más altas entre los destinos importantes en el primer semestre de 2025 fueron registradas por Japón y Vietnam (+21%), la República de Corea (+15%), Marruecos (+19%), México y los Países Bajos (+7%).

Malasia e Indonesia mostraron un crecimiento del 9%, y Hong Kong (China) del 7%, aunque las llegadas en estos destinos se mantuvieron ligeramente por debajo de los niveles registrados en 2019.

Los principales destinos del mundo, Francia (+5% hasta mayo) y España (+5%), también mostraron un sólido crecimiento en términos de llegadas en este periodo.