Turkish Airlines presentará una oferta por Air Europa tras la renuncia de Lufthansa

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Turkish Airlines ha anunciado su intención de presentar una oferta vinculante por la aerolínea española Air Europa para una inversión de una participación minoritaria en la compañía aérea de la familia Hidalgo.

La aerolínea explica en un comunicado publicado en su página web que con el fin de "fortalecer" su posición en el sector de la aviación global y "mejorar" su competitividad en el mercado ha llevado a cabo conversaciones no vinculantes para evaluar una posible oportunidad de inversión en Air Europa y explorar posibles sinergias de asociación.

"Tras los estudios de viabilidad, la inversión ha sido evaluada como acorde con los objetivos de generación de valor a largo plazo de la compañía bajo su estrategia 2033", asegura la empresa en un comunicado.

Desde la aerolínea turca destacan la complementariedad de la red global de Turkish Airlines y la sólida presencia de Air Europa en la Península Ibérica y Latinoamérica, tanto en el segmento de pasajeros como en el de carga, lo que permite un "crecimiento acelerado y a gran escala en el mercado latinoamericano".

La compañía añade además que esta operación genera un "efecto multiplicador" para su ecosistema de aviación, incluidas filiales y empresas conjuntas, gracias a "nuevas fuentes de ingresos y a una mayor diversidad operativa regional".

La aerolínea turca ha informado ya de su plan a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP), un sistema electrónico de notificaciones empresariales operado por la Bolsa de Estambul y la CBM, el órgano de regulación del mercado de valores.

"En este contexto, nuestra empresa ha decidido presentar una oferta vinculante a Air Europa para la adquisición de una participación minoritaria. Si se produjera alguna novedad que pudiera afectar a las decisiones de nuestros inversores, se harían públicos los anuncios necesarios", concluía la declaración de la aerolínea a KAP.

RENUNCIA DE LUFTHANSA.

Esta anuncio se realiza después de que el grupo alemán Lufthansa confirmara esta misma semana que, al igual que Air France-KLM, se retiraba de la puja por entrar en la aerolínea de Globalia, dejando a Turkish Airlines como el principal candidato.

Fundada en 1933 y controlada por el fondo soberano turco Türkiye Wealth Fund, Turkish Airlines tiene una red de vuelos regulares para más de 300 destinos en Turquía y en países más de 130 países de Europa, Asia, África, Norteamérica y Sudamérica

Air Europa, aerolínea española participada en un 80% por la familia Hidalgo, tiene también como accionista de referencia a IAG, que cuenta con un 20% del capital. El valor de las acciones de IAG en Air Europa sumaban al cierre del primer semestre 191 millones de euros.

La aerolínea cuenta con más de 50 aeronaves y vuela a 55 destinos del mundo, incluyendo la ruta Madrid-Estambul que inauguró en el pasado mes de mayo.