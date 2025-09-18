La UE acuerda destinar fondos de cohesión a defensa, descarbonización y vivienda

Archivo - (Foto de ARCHIVO) La bandera de la Unión Europea, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press 03/12/2024 - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

BRUSELAS 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado este jueves la reforma de los fondos de cohesión, que permite destinar inversiones a nuevos retos relacionados con defensa y seguridad, competitividad y descarbonización, vivienda asequible, medidas relacionadas con el agua y los retos que afrontan las regiones fronterizas del este para el periodo 2021-2027.

Esta reforma permitirá flexibilizar las normas para que estos fondos comunitarios se dediquen a apoyar a grandes empresas militares, relajar las reglas sobre concentración en las inversiones en defensa, incrementar los incentivos financieros y las condiciones de prefinanciación y facilitar las transferencias voluntarias a otros fondos europeos destinados a seguridad.

Los Estados miembro y las regiones que deseen invertir en estas nuevas prioridades se beneficiarán de unos porcentajes de prefinanciación más elevados --hasta un 20%-- para ayudar a acelerar la puesta en marcha y la ejecución de los proyectos.

Además, estos porcentajes de prefinanciación aumentarán aún más en el caso de los programas que reasignen al menos el 10% de su valor total a las nuevas prioridades.

Los fondos reprogramados también se beneficiarán de unos porcentajes de cofinanciación de la UE más elevados --10 puntos porcentuales por encima de los porcentajes aplicables--, lo que reducirá la necesidad de completar la financiación con cargo a los presupuestos nacionales.

Por último, se prevén condiciones aún más favorables para las regiones de la UE fronterizas con Rusia y Bielorrusia que se han visto afectadas negativamente por la guerra de agresión en Ucrania.