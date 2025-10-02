La UE registra el vino 'Tharsys' de Requena (Valencia) como nueva DPO

BRUSELAS 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha aprobado este jueves la inclusión de los vinos 'Tharsys' de Requena (Valencia) como nueva Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Unión Europea.

'Tharsys' ofrece variedades de vino tinto, blanco y rosado procedentes de la zona urbana de Requena, en Valencia, una región que cuenta con viñedos y una bodega subterránea desde los siglos XVI y XIX, respectivamente.

El Ejecutivo comunitario ha destacado que cada uno de estos vinos adquiere aromas diferentes en función de su edad y color, que van desde intensas notas de flores azules en los tintos jóvenes hasta aromas tostados y ahumados en los rosados envejecidos en barrica.

La bodega de Pago de Tharsys está rodeada de 14 hectáreas de viñedos ecológicos y está ubicada a 70 kilómetros de Valencia, a una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar.