Unión de Uniones cree que es pronto para valorar daños por los incendios, pero avanza importantes pérdidas

Incendio forestal - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la gravedad de los incendios que se han propagado en los últimos cuatro días a nivel nacional, se ha mostrado "profundamente consternado", por lo que reclaman la "máxima colaboración" entre las administraciones para paliar la situación, ya que avanzan que muchas explotaciones han perdido todo.

En concreto, la organización agraria, de cara a la extinción de los incendios que ya habrían calcinado alrededor de 77.000 hectáreas entre la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla - La Mancha, ha insistido en la "importancia" de la colaboración a distintos niveles para que el trabajo sea "más efectivo", así como que se doten de los recursos necesarios para trabajar en las mejores condiciones posibles.

Unión de Uniones en un comunicado ha agradecido el trabajo que están realizando en las zonas afectadas la UME, los bomberos forestales, Guardia Civil y de otros cuerpos y voluntarios, que llevan colaborando desde el pasado viernes en la extinción de los incendios a la vez que pide también "responsabilidad ciudadana" para no ponerse en peligro ni generar más problemas.

La organización cree que todavía es "pronto" para valorar los daños que están provocando estos incendios, pero ha avanzado que muchas explotaciones se han visto afectadas en multitud de poblaciones de la Comunidad de Madrid, como San Martín de Valdeiglesias, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo o Chapinería, así como en la provincia de Ávila, donde las 55.000 hectáreas que se está llevando el fuego por delante hacen de este incendio el más grande de la historia del país.

Por su parte, Castilla - La Mancha también se ha visto afectada, destacando una suma importante de pastos o invernaderos además de la vegetación autóctona.

De esta forma, Unión de Uniones, a través de sus organizaciones territoriales en las zonas afectadas, lleva trabajando todo el fin de semana para hacer llegar la alimentación al ganado afectado, coordinándose con las administraciones.

En Castilla y León, la petición de agua y alimento se canaliza a través de las unidades veterinarias y, durante la mañana, se ha descargado forraje en municipios afectados como Burgohondo, El Tiemblo y Navalmoral de la Sierra.

Tras estos incendios, la organización cree que habrá que hacer una reflexión sobre la política agraria, forestal y medioambiental actuales que están impidiendo que se hagan las labores de mantenimiento tradicionales de los montes en un contexto de temperaturas cada vez más elevadas.

"No se puede pretender que lo que antes hacía la ganadería extensiva lo hagan pilotos de cuatro ovejas bombero dando vueltas por un monte", ha señalado el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.