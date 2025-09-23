Unión de Uniones denuncia el recorte del 22% de la asignación a España de la PAC con la propuesta de la CE

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado que, según el documento de la Comisión Europea (CE) que estima las asignaciones de la PAC por Estados miembro conocido recientemente, España, y el resto de los 27 sufrirían pérdidas importantes de financiación con respecto de la PAC actual, según informa en un comunicado.

En concreto, Bruselas vuelve a reiterar los argumentos sobre las posibles bondades de su propuesta para la PAC, alegando que, si bien hay una financiación mínima asegurada de 293.700 millones de euros para las intervenciones de apoyo a la renta, habría otros 453.000 millones de euros que los Estados miembro podrían utilizar para mejorar su presupuesto de la PAC.

La organización cree que este planteamiento es "erróneo", pues duda del compromiso de los Estados, en este caso el español, con su agricultura y cree que difícilmente los Estados miembro van a hacer "grandes gestas" por la agricultura y la ganadería cuando hay que competir con otras tantas áreas como cohesión o defensa, por ejemplo.

El documento de la Comisión estima para España unos 37.523 millones de euros, lo que supondría un 12,7% del presupuesto previsto para la PAC en el próximo periodo, y se situaría como el segundo Estado con mayor asignación de la PAC, por detrás de Francia y seguido por Alemania e Italia.

Pese a estas cifras, la cantidad estimada para España supondría una caída de un 22% en el presupuesto (en precios corrientes) frente al presupuesto de la PAC actual, los 47.724 millones de euros cifrados en el actual PEPAC, para el vigente periodo financiero (2021-2027).

Unión de Uniones lamenta que detrás de todo ese apoyo en discursos que se vieron con las protestas de 2024 y la Visión para la Agricultura y un largo etcétera de mensajes que prometían nuevos tiempos para la agricultura europea, parece que "todo se ha quedado en papel mojado".

"Si ésta es la forma de Bruselas de apoyar a la agricultura y ganadería europeas, apaga y vámonos. Lo único que está haciendo es pasar la patata caliente de las decisiones más sensibles (financiación de la PAC, condicionalidad y tantas otras) a los Estados miembro para eludir toda responsabilidad en materia de formar una Política Agraria Común. Parece que lo único que quiere es evitar tener los tractores allí y ya", ha señalado el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.