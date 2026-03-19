Unión de Uniones pide ampliar zonas de vacunación de DNC con el alza de temperatura que puede traer más focos

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MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se amplíen las zonas de vacunación de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) ante la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas provoca que el riesgo ante la enfermedad sea mayor, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria, en el marco de una reunión del sector que ha mantenido con el equipo de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio, ha insistido en la necesidad de implementar medidas que permitan erradicar la enfermedad sin llevarse por delante a las ganaderías afectadas, además de la necesidad de abordar las perspectivas de la evolución de la enfermedad a nivel estatal.

Unión de Uniones ha manifestado que el hecho de que la enfermedad haya aparecido en una nueva región, Aragón, debe suponer una nueva evaluación de la situación y la perspectiva frente a las zonas de vacunación consideradas hasta ahora.

De esta forma, reclama ampliar las zonas de vacunación de forma preventiva, dada la nueva situación, más allá de las anunciadas por Agricultura, como ha comunicado desde el primer momento, priorizando las reproductoras, ante la gravedad de la enfermedad.

Para la organización es "imprescindible" que desde todos los niveles se haga lo posible por finalizar "inmediatamente" la vacunación del ganado, ya que las temperaturas están en ascenso y preocupa cómo pueda ser la situación en primavera con la salida a pastos o el ascenso a puertos, por lo que crece el riesgo.

Así, Unión de Uniones ha reclamado soluciones para compatibilizar la vacunación con el ciclo productivo del ganado, en concreto, sobre la problemática que implica no poder vacunar terneros hasta los cuatro meses y la necesidad de subir a pastos en breve, un problema que se plantea en las zonas de vacunación frente a la enfermedad.

La organización agraria anima al sector a la vacunación, "como beneficio para todo el sector, para frenar la enfermedad y evitar las medidas de restricción, pero sobre todo para el propio ganadero y su granja".

De esta forma, insiste al Departamento que lidera Luis Planas la necesidad de abordar la DNC sin vaciados sanitarios que arrasan granjas, medios de vida y el sustento de familias enteras. En este sentido, no comprende que, en zonas donde la vacunación está prácticamente finalizada y se ha alcanzado la inmunidad de rebaño, la administración siga contemplando la posibilidad de vaciados sanitarios.

"Tenemos que apostar por la rebaja de categorización, por medidas que permitan combatir la enfermedad, pero sin provocar un reguero de víctimas en forma de granjas cerradas y abandonadas a su suerte", han señalado, reclamando un "mayor papel" del Ministerio, tanto en el apoyo a la vacunación, como en la articulación de medidas económicas suficientes para afrontar eventuales pérdidas provocadas por la enfermedad.