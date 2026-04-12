La crisis en Irán podría restar casi un punto de PIB en un escenario severo, según CaixaBank Research

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo (d), durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). El Gobierno afronta u - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El impacto de la crisis en Irán sobre el crecimiento anual del Producto Interior Bruto (PIB) español podría situarse en una horquilla de entre 2 décimas y menos de un punto porcentual este año, dependiendo de la severidad y la duración del conflicto, según los cálculos de CaixaBank Research.

En un informe publicado recientemente, y firmado por Oriol Carreras, Javier García y Zoel Martín, CaixaBank Research ha calculado cuánto puede afectar la guerra en Oriente Próximo a la economía española.

Los expertos plantean dos escenarios ilustrativos: Un primer escenario, más benigno, sería compatible con un conflicto que se resuelve de manera relativamente rápida y con daños escasos y reversibles sobre la infraestructura energética; un segundo escenario, más adverso, contemplaría un conflicto de varios meses, con daños relevantes sobre la infraestructura energética, y una prolongación de las medidas de apoyo fiscal.

Bajo estos supuestos, el impacto sobre el crecimiento anual del PIB podría situarse en una horquilla de entre 2 y nueve décimas --la previsión de CaixaBank Research antes de la guerra era del 2,4%--. "Es una banda amplia, pero precisamente esa amplitud refleja la magnitud de la incertidumbre que presenta la coyuntura actual", han explicado los autores del estudio.

INFLACIÓN: EL PRINCIPAL CANAL DE IMPACTO A CORTO PLAZO

Así, en el informe se advierte de que la magnitud del impacto final dependerá de la intensidad y duración del shock energético, así como de la respuesta de la política fiscal.

En un escenario con un precio medio del petróleo en 2026 cercano a los 85 dólares el barril y un precio del gas en torno a los 55 euros, cifras coherentes con los datos de futuros de mercados durante el mes de marzo, el impacto conjunto podría añadir hasta un punto porcentual a la previsión de inflación de CaixaBank Research para este año, actualmente situada en el 2,4%.

No obstante, el paquete de medidas fiscales anunciado por el Gobierno actuaría como un amortiguador. Suponiendo que las medidas se mantengan vigentes hasta junio, los expertos estiman que podrían reducir el impacto del shock en cuatro décimas, por lo que la inflación se situaría en 2026 en un promedio en torno al 3%.

"La tregua en las hostilidades anunciada recientemente, de consolidarse, ayudaría a limitar el repunte de la inflación, aunque también podría implicar que las medidas de apoyo fiscal finalicen anticipadamente", han señalado los expertos.

Sin embargo, si fuera necesario prolongar las medidas más allá de junio, los autores del informe han coincidido en que sería conveniente focalizarlas algo más en los colectivos y sectores vulnerables para ganar efectividad y limitar el coste fiscal.

EXPOSICIÓN DIRECTA LIMITADA, RIESGO INDIRECTO DE MOMENTO CONTENIDO

Según los expertos, la exposición directa de España a los países del Golfo Pérsico es limitada. Las exportaciones de bienes y servicios a toda la zona apenas representaron un 2% del total, lo que equivale al 0,7% del PIB en 2025.

Según sus cálculos, una caída del 50% de las exportaciones de bienes a la región, descontando el contenido importador, supondría unas 15 décimas menos de crecimiento del PIB.

Otro foco de riesgo proviene del deterioro del entorno internacional. A modo ilustrativo, los expertos prevén que una ralentización de un punto porcentual en el crecimiento de los mercados de exportación de España restaría en torno a dos décimas al crecimiento del PIB.

SI EL ENDURECIMIENTO MONETARIO SE MATERIALIZA, SE NOTARÍA MÁS EN 2027

Por otra parte, los mercados anticipan entre dos y tres subidas de tipos del BCE durante 2026. Un incremento de 100 puntos básicos suele asociarse a una pérdida acumulada de alrededor de 0,4 puntos de PIB en un periodo de dos años, con la mayor parte del impacto concentrado en el segundo.

"Esto significa que, si el endurecimiento monetario termina materializándose, su efecto se notaría más en 2027 que en 2026", han anticipado los autores del informe de CaixaBank Research.