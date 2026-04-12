Las licitaciones de defensa alcanzaron en diciembre una cifra "sin precedentes", con 21.000 millones

La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de entrega del premio ‘Soldado Idoia Rodríguez’ 2026, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). El galardón ‘Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas’ reconoce trayectorias que han im - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las licitaciones de defensa alcanzaron en diciembre de 2025 casi 21.000 millones de euros adjudicados, una cifra "sin precedentes", pero aún no reflejan una aceleración "significativa" del gasto, según se desprende de un informe de BBVA Research.

La entidad ha destacado que los datos disponibles de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "apuntan a cierta aceleración del gasto en defensa, particularmente desde el mes de mayo de 2025".

Asimismo, BBVA Research ha detallado que el plan de defensa del Gobierno, que alcanza una financiación de casi 10.500 millones de euros, "acelera la inversión para cumplir con el objetivo del 2% de gasto en defensa de la OTAN".

Tomando en cuenta el número de empresas de los sectores ligados a la defensa, País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña podrían ser las comunidades más beneficiadas por un mayor gasto en defensa, mientras que al otro extremo, el sur y Canarias se quedarían en la cola.

Respecto al número de empleados en las empresas ligadas a la defensa, Madrid y algunas comunidades industriales del norte muestran el mayor porcentaje de empleos sobre el total.