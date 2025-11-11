UPA apela a la "tranquilidad" en el sector avícola y pide evitar movimientos especulativos en los precios

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" en el mercado avícola ante la preocupación que están generando las medidas de prevención sanitaria para evitar la expansión de la gripe aviar, una enfermedad que afecta fundamentalmente a las aves y cuya contención obliga a tomar medidas como el confinamiento de las aves que viven en granjas al aire libre, para evitar su contacto con aves migratorias.

En concreto, la organización agraria ha lanzado un mensaje de "total tranquilidad" tanto al mercado como a los consumidores. "A pesar de las medidas de contención, ni van a faltar huevos ni carne de pollo", han afirmado en un comunicado.

En este contexto, UPA ha reclamado al Ministerio de Agricultura que actúe con especial diligencia para evitar movimientos especulativos que podrían estar detrás de la subida de precios de los huevos y la carne de pollo. "La producción satisface la demanda, y así seguirá siendo, aunque se dé una ligera reducción de producción, eso no justifica el incremento del precio", han afirmado.

Actualmente se han registrado una quincena de focos de gripe aviar y se han confinado aves en unos 1.200 municipios. Cifras que demuestran que en la mayor parte de España el sector sigue funcionando con total normalidad, y con las máximas exigencias de calidad y seguridad alimentaria.

España es el segundo productor europeo de carne de pollo por detrás del Reino Unido. En 2024, se sacrificaron un total de 867,1 millones de aves, produciéndose 1,8 millones de toneladas, lo que implica un aumento del 6,9% de los animales sacrificados y del 6,5% de las toneladas producidas con respecto al año 2023.

La mayor parte de la producción de carne de pollo se concentra en cuatro comunidades autónomas como son Cataluña, con 28,7% del total nacional, la Comunidad Valenciana, con un 16,9% del total, Andalucía, con un 15,8%, y Galicia, con un 13,1%.

Según datos del Ministerio de Agricultura, la producción de huevos en 2024 fue de 1.169.493 miles de docenas, lo que supone un 0,32% más que la producción del año anterior. Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha lidera, con un 22,3% del total producido, seguido de Aragón con un 19% y de Castilla y León con un 16,6%.