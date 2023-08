UPA asegura que, pese a la "incertidumbre" del agua, las hectáreas de frutos rojos serán las mimas

HUELVA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha asegurado que para la próxima campaña de los frutos rojos en Huelva se pondrán en marcha "las mismas hectáreas" que en la pasada, alrededor de 6.000, aunque estará condicionada por "la incertidumbre" de las lluvias y el uso del agua.

En declaraciones a Europa Press, Piedra ha manifestado que el operativo de la plantación "ya está en marcha", y que las hectáreas que se pondrán en cultivo tanto de frutos rojos como de fresas, serán "prácticamente las mismas", alrededor de 6.000.

No obstante, ha señalado que hay "mucha incertidumbre" con la disposición del agua y la posibilidad de lluvias, de hecho, ha explicado que la pasada campaña se ha finalizado "con una reducción de un 25% sobre las dotaciones de otros años".

"Si es verdad que la Junta, ya que nosotros pertenecemos a la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras, nos han trasladado esta problemática y que en principio no va a haber reducciones, pero si en este otoño --en octubre se inicia el año hídrico-- la situación se complica, ya que no llueve o lo hace poco, lógicamente no sabemos cómo se va a producir esa reducción, aunque sí nos han advertido de que se puede aumentar esa restricción si no llueve", ha valorado.

En cualquier caso, el secretario general de UPA ha incidido en que los agricultores afrontan esta campaña con "el cien por cien de las hectáreas" por cuatro motivos "importantes". Por un lado, porque "aunque sea poco, todos los otoños llueve" por lo que los freseros "tenemos que plantearnos que la campaña puede que se dé con normalidad".

Por otro lado, Piedra ha apuntado que sería "inviable" plantear una reducción de hectáreas debido a "los gastos fijos y de producción del cultivo", por lo que "lógicamente sería inviable poner en marcha menos producción", porque, "sencillamente no saldrían los números".

Además, el tercer motivo se encuentra en la mano de obra, ya que "se trata de muchísimas personas que trabajan directamente en los campos, más los indirectos, aquellos de manipulación, envases, etc.". Por último, la red comercial "no puede ser desatendida" es decir, a los clientes "hay que suministrarles el producto desde diciembre hasta final de campaña, como todos los años", porque "si no, dejamos el mercado vacío, sin producción, y vendrán otros países y se meterán en nuestro mercado comercial".

Por todo ello, "con responsabilidad, el campo onubense tiene que disponer del cien por cien de la producción", aunque "lógicamente todo va a depender de la cantidad de agua que caiga en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero".

Asimismo, en cuanto a infraestructuras, el secretario general de UPA en Huelva ha reseñado que aquellas que pueden ayudar a esta campaña es que "estuviera al cien por cien el bombeo del Bocachanza para octubre", ya que es "un compromiso de la Junta".

Sin embargo, Piedra ha señalado que se están buscando alternativas como el proyecto de piloto que está haciendo Freshuelva junto con el Puerto de Huelva, para "desalar agua con coste mínimo a pie del mar" hasta que lleguen las infraestructuras como la finalización de la presa de Alcolea y el desdoble del Túnel de San Silvestre, "que ya está la licitación". Todo ello, junto al Anillo Hídrico de la Sierra de Huelva y el canal de Trigueros "sería una ayuda importante para poder almacenar agua cuando empiece a llover".

PREPARACIÓN DEL TERRENO

Asimismo, Piedra ha explicado que ahora mismo se está procediendo a la preparación del terreno, que consiste hacer los lomos y poner el plástico negro para que se instale ya a finales de septiembre o principios de octubre el sistema de riego y la estructura metálica. Tras ello, se procederá a la plantación de la planta, que se encuentran en viveros preparándolas.

Por otro lado, el secretario general de UPA en Huelva ha asegurado que la intensa calor "sí está condicionado" la preparación del terreno porque "los agricultores tienen que empezar a trabajar muy temprano, a las seis de la mañana, para poder finalizar sobre las doce".