UPA-COAG se concentra frente a la sede de Renfe en Madrid por la supresión de frecuencias de Alta Velocidad en Sanabria

ZAMORA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alianza UPA-COAG se concentra hoy frente a la sede de Renfe para protestar por la supresión de las frecuencias de Alta Velocidad de la Estación de Otero de Sanabria.

La organización recuerda que esta decisión entró en vigor el pasado 9 de junio y que tiene una grave "afección" a los habitantes y economías de esta comarca zamorana.

La movilización se llevará a cabo a las 12.00 horas frente a la sede del operador ferroviario, ubicada en la Avenida Ciudad de Barcelona, 4, en Madrid.

A esta manifestación acudirá el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, que encabezará la representación de la institución provincial en la movilización y que también reclamará el restablecimiento de las paradas en la Estación de Otero de Sanabria.