UPA valora los pasos adelante de la Comisión en la PAC pero reclama que queda "un largo camino por recorrer"

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha valorado los últimos pasos de la Comisión Europea en torno a la Política Agrícola Común (PAC), pero ha reclamado que aun queda "un largo camino por recorrer", según ha trasladado en un comunicado este jueves la entidad.

En concreto, dichas decisiones se tomaron tras la reunión de ministros de Agricultura celebrada por la Comisión en Bruselas, en la que participaron los comisarios Hansen, Sefcovic (Comercio) y Várhelyi (Salud y Consumo), junto a la ministra de la presidencia maltesa del Consejo, y que se convocó a raíz de la "histórica movilización" del pasado 18 de diciembre (18D).

En este contexto, la organización agraria cree que las nuevas medidas anunciadas son positivas en términos generales, pero "sigue faltando un largo camino por recorrer", sobre todo en cuanto a que la Comisión de Von der Leyen continúa sin dar respuesta a la principal preocupación de los agricultores.

Esta es, la disolución de la PAC en un Fondo Único, que, a juicio de UPA, pone en peligro la equidad de las políticas agrarias europeas y los objetivos fundamentales del Tratado de la Unión Europea (UE).

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS ARANCELES SOBRE EL AMONIACO Y LA UREA

No obstante, la organización ha valorado el paso de la Comisión para que los Estados miembros tengan acceso, al presentar su plan inicial a partir de 2028, a hasta dos tercios del importe normalmente disponible para la revisión intermedia del Presupuesto, lo que representa unos 45.000 millones de euros que podrán movilizarse en adición a los 297.000 que se consideran "blindados".

Asimismo, la Comisión ha tenido también un gesto con los agricultores anunciando la suspensión temporal de los aranceles sobre el amoniaco y la urea, materias primas de fertilizantes, que siguen disparados un 60%, provocando un incremento de costes "inasumible para el campo". En este sentido, UPA ha animado a los minoristas de fertilizantes a ser sensibles a esta nueva situación y trasladar la bajada "con celeridad".

La Comisión presentará también una propuesta para permitir la posibilidad de no autorizar la importación a la UE de productos con residuos de ciertos plaguicidas. Además, el número de auditorías realizadas en países no pertenecientes a la UE se incrementará un 50%, y las realizadas en los puestos de control fronterizos de la UE se incrementarán un 33% en 2026-2027.

PAQUETE DE SIMPLIFICACIÓN EN LAS EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES

También se ha propuesto reducir todos los niveles máximos de residuos al cero técnico para ciertas sustancias activas. Asimismo, la Comisión ha vuelto a anunciar un nuevo paquete de simplificación en las exigencias medioambientales en lo que afectan a la agricultura y la ganadería, en particular sobre la Directiva marco sobre el agua, y las directivas sobre naturaleza y nitratos.

En lo que respecta al acuerdo Mercosur, y a la espera de las novedades previstas para este viernes en la reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper), UPA considera que se debe garantizar la correcta aplicación de los mecanismos de salvaguarda de forma que sean "ágiles y seguros".

"Este ejercicio de contrapesos y medidas surge como respuesta a las preocupaciones del sector ante la falta inicial de transparencia y diálogo con el sector, y es importante señalar que este acuerdo incluye novedades en las salvaguardas que deberían extenderse no solo al acuerdo con Mercosur, sino a cualquier acuerdo comercial en curso o en vías de negociación, de forma especial con EEUU, pero también con Marruecos o la India entre otros", ha señalado.

En definitiva, todos estos pasos son, a juicio de UPA, el resultado de un "trabajo constante tanto en las movilizaciones organizadas desde mayo de 2025 hasta la última del 18D en Bruselas, como con la transmisión de propuestas sensatas en las mesas de negociación". Por último, la asociación ha remarcado que este proceso debe seguir avanzando hasta lograr sentar las bases de la PAC y del sistema agroalimentario de la UE.