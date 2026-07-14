Urbanitae impulsa un 44% la inversión inmobiliaria transaccionada de enero a junio, hasta los 158 millones

Archivo - El CEO y fundador de Urbanitae, Diego Bestard - ELCHICODELAFOTO - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Urbanitae, plataforma española de inversión inmobiliaria, cerró el primer semestre de 2026 con 158 millones de euros transaccionados en las diferentes ramas de su actividad, lo que representa un incremento del 44% respecto al mismo periodo de 2025, cuando la compañía alcanzó los 110 millones de euros.

La plataforma destaca en un comunicado el comporamiento de su línea Direct Investments, el modelo de adquisición directa e íntegra de inmuebles, que representa cerca del 12% del capital transaccionado en este periodo con solo un año de actividad.

En el primer semestre, Urbanitae devolvió a sus inversores más de 68 millones de euros. Solo en junio la compañía realizó un reparto de 20,1 millones de euros y, desde el inicio de su actividad en 2019, la compañía ha realizado devoluciones a más de 60.000 inversores.

En cuanto a la rentabilidad, los 17 proyectos cerrados durante el semestre registraron una TIR media del 10%, consolidando el comportamiento histórico de la plataforma, cuya TIR media en proyectos cerrados se sitúa en el 11,86% desde el inicio de la actividad.

"La primera parte de 2026 ha tenido un rendimiento espectacular. Confiamos en que la segunda mantenga, cuando no supere, el mismo nivel. De hecho, antes de que finalice el año esperamos haber lanzado nuestros dos primeros fondos de inversión, uno de deuda y otro de equity, con los que diversificaremos aún más nuestra actividad", señala el consejero delegado y fundador de Urbanitae, Diego Bestard.