Urbas encarga a una 'Big Four' la auditoría de la trazabilidad de sus acciones propias tras baja contable

Urbas Grupo Financiero ha encargado un informe independiente a una de las principales firmas auditoras internacionales -una 'Big Four'- para analizar la trazabilidad y situación actual de un gran paquete de acciones propias, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

La decisión se produce en el contexto de una baja contable de 1.598 millones de acciones propias, tras una serie de incidencias relativas al traspaso y custodia de dichos títulos.

En concreto, la compañía explica que, en el marco de un contrato de financiación firmado en julio de 2023, una entidad financiera "de primer nivel" transfirió esa cantidad de acciones de Urbas a la cuenta de Guadahermosa Activos, S.L. en The Northern Trust Co, AVFC.

Sin embargo, una consulta realizada en marzo de 2025 por Guadahermosa a Northern Trust derivó en una respuesta de una firma distinta, aclarando que Guadahermosa no mantiene una cuenta en Northern Trust. Ante la incertidumbre sobre la titularidad y situación actual de las acciones, Urbas ha optado por dar de baja las acciones propias afectadas, decisión que, subraya, no tiene impacto patrimonial.

La compañía, por instrucción de su presidente, aborda este proceso guiada por "criterio de prudencia" y ha notificado también la situación al regulador.

El informe de la 'Big Four' tiene como objetivo principal rastrear la trazabilidad del traspaso y acreditar el status actual del paquete de acciones afectado. A partir de los resultados de esta auditoría independiente, el consejo de administración valorará el posible ejercicio de acciones legales para defender los intereses del grupo.

Urbas remarca además que la autorización para adquisición derivativa de acciones propias, conferida por la Junta General de Accionistas en agosto de 2024, sigue vigente por cinco años y está supeditada al cumplimiento de los requisitos legales, ejecutándose exclusivamente dentro de programas de recompra o contratos de liquidez regulados.

Urbas está inmersa en una reestructuración financiera y ha solicitado concurso voluntario de acreedores