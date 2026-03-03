Vanesa Calvo (Aena) destaca el objetivo de "crear un aeropuerto autónomo e inteligente"

La responsable de la División de Innovación de Aena, Vanesa Calvo - EUROPA PRESS

El 54% de la tecnología validada por la empresa en 2025 era IA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

La responsable de la División de Innovación de Aena, Vanesa Calvo, ha afirmado este martes que la voluntad de Aena es "crear un aeropuerto autónomo e inteligente" y que, para ello, es necesario trabajar en muchas áreas.

Lo ha dicho en el Smart Airport Summit, que se ha realizado en el Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebra del lunes al jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Entre los puntos en que se debe trabajar están la mejora de la experiencia del usuario, la búsqueda de nuevas oportunidades para incrementar ingresos y la sostenibilidad.

Lo primero que se debe hacer es monitorizar todos los datos que tienen y todos los procesos, algo para lo que es "esencial" la capa de conectividad que Aena ya está construyendo con el fin de que todos los actores relacionados con la operativa diaria puedan cooperar en tiempo real.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Calvo también ha explicado que el 54% de la tecnología validada por la empresa en 2025 estaba relacionada con la inteligencia artificial (IA).

Este crecimiento está ligado a la adopción de tecnologías relacionadas con la IA, que han permitido pasar del análisis de datos a proyectos "más específicos" de IA generativa, agentes de IA y robótica.

La prioridad de la compañía pasa por "intentar construir" agentes de IA que usen los datos que ofrece la monitorización de los aeropuertos que opera Aena.

La directiva ha detallado que la empresa tiene muchos proyectos que recogen datos de los diferentes procesos operativos, y que la voluntad es crear un agente de IA que pueda coordinar todos estos procesos.

WIRELESS

En un debate posterior, Calvo ha explicado que el aeropuerto autónomo diseñado por Aena contempla la conectividad y la tecnología 'wireless' (inalámbrica).

Ha subrayado la importancia de colaborar con todos los actores que trabajan en los aeropuertos, como las aerolíneas y los 'handling', a la hora de incorporar esta conectividad.

Además, considera que esta colaboración "es esencial" para impulsar otras tecnologías como la IA o la robótica en los aeropuertos.