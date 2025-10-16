Archivo - La vendimia en la DO Rueda cierra con 123 millones de kilos de uva y una cosecha de calidad "excelente" - DO RUEDA - Archivo

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Rueda ha cerrado la campaña de vendimia de 2025 con un balance "muy positivo" en calidad y equilibrio, tras recolectar 123.123.089 kilos de uva, una cifra que supone un descenso del 12,6% respecto al ejercicio anterior, cuando se recogieron 138.568.850 kilos, pero con una calidad que el Consejo Regulador califica de "excelente" por el "óptimo" grado alcohólico, la acidez "equilibrada" y el "alto potencial" aromático de la uva, especialmente de la variedad Verdejo.

Desde los servicios técnicos del Consejo Regulador se ha destacado que "los primeros mostos apuntan a una añada con vinos muy expresivos y de gran potencial aromático", en un año marcado por los contrastes meteorológicos. "El esfuerzo de los viticultores y el trabajo en campo han sido determinantes para mantener el nivel de calidad que define a nuestros vinos", han subrayado.

La vendimia ha comenzado el 22 de agosto con las variedades de ciclo corto, como Sauvignon Blanc y Chardonnay, y se ha prolongado durante varias semanas hasta completar el proceso de recolección. En concreto, el 99,77% de las uvas vendimiadas han sido blancas -122.608.285 kilos-, con una clara hegemonía de la Verdejo, que representa el 88,82% del total (108.903.108 kilos).

La recogida se ha realizado de forma predominantemente mecanizada y nocturna, con el objetivo de preservar la temperatura y los aromas de la uva y evitar oxidaciones, además, según el equipo técnico, las condiciones del año permitirán elaborar vinos frescos, aromáticos y equilibrados, característicos de la identidad de la Verdejo.

Finalmente, el presidente del Consejo Regulador, Carlos Yllera, ha destacado que "el resultado de esta campaña refleja la madurez y el compromiso de todo el sector por seguir haciendo de Rueda una denominación líder en calidad y prestigio".