La vendimia en el Marco de Jerez (Cádiz) roza los 60 millones de kilos de uva a pocos días de acabar

Labores de recogida de la uva en los viñedos de las bodegas González Byass de Jerez de la Frontera (Cádiz). A 8 de agosto de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vendimia en el Marco de Jerez de la Frontera (Cádiz) va a finalizar rozando los 60 millones de kilos de uva, que se aproxima a las previsiones iniciales dadas por el Consejo Regulador al comienzo de la campaña de recogida de uva en los últimos días del pasado mes de julio.

Para César Saldaña, presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez, esta vendimia está marcada por una uva "de alta calidad" y con un grado medio superior a 11,5 grados Baumé, lo cual "supera holgadamente los requisitos de nuestras denominaciones de origen", además de tener un nivel sanitario "alto".

"En términos de cantidad, representa una vendimia digamos que normal y muy superior a la del año 2025, que fue particularmente corta y problemática", ha determinado Saldaña en declaraciones a Europa Press.

El presidente del Consejo Regulador también ha destacado esa aproximación en cantidad a las estimaciones para este año, situándose cerca de la franja superior esperada, ya que al inicio de la campaña se apuntaba a una horquilla de entre 55 y 60 millones de kilos de uva.

La vendimia de 2026 "está prácticamente concluida", aunque como ha aclarado Saldaña, aún quedan algunos lagares molturando pequeñas cantidades de uva, sobre todo en zonas costeras como Chiclana, o molturando y procesando uva procedente del asoleo, la uva dedicada a vinificación en dulce, como puede ser el Moscatel y el Pedro Ximénez.

Según datos del Consejo Regulador, consultados por Europa Press, las entregas acumuladas a 1 de septiembre se sitúan en los 59,5 millones de kilos de uva molturados en los 33 lagares activos de la provincia de Cádiz.

Como viene siendo habitual, Jerez de la Frontera, con 19 lagares, aglutina el grueso de la uva recogida, en concreto, 39,3 millones de kilos. Le sigue Trebujena, con dos lagares y 7,9 millones, y Sanlúcar de Barrameda, con cuatro lagares y 6,9 millones de kilos de uva.

En Chipiona y Chiclana de la Frontera han alcanzado hasta la fecha 3,8 y 1,3 millones de kilos respectivamente, siendo las últimas localidades con cifras por encima del millón.

Los lagares de Rota han molturado ya 135.000 kilos de uva, mientras que en El Puerto han superado los 63.000 kilos. En Lebrija, que a pesar de ser la provincia de Sevilla se encuentra dentro del Marco de Jerez, han llegado a los 73.600 kilos.