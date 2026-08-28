Venezuela estudia retirarse de la OPEP, lo que supondría la primera salida de uno de sus miembros fundadores

Archivo - Logo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). - Hannes P Albert/dpa - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno venezolano está considerando retirar al país de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), lo que supondría la primera salida de uno de sus cinco fundadores y una baja que se sumaría a la de Emiratos Árabes Unidos el pasado mayo.

Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, la idea ha sido discutida por las autoridades venezolanas con Estados Unidos. Sin embargo, aún se ha tomado ninguna decisión definitiva.

Un alejamiento de la OPEP pondría de relieve el reajuste político que se ha producido en Caracas desde que Donald Trump derrocase a Nicolás Maduro en enero. Washington tutela desde entonces a su sucesora, Delcy Rodríguez, y gestiona las ventas del petróleo venezolano en los mercados internacionales.

La marcha de Venezuela no tendría una gran repercusión mundial por su reducida producción petrolera. En este sentido, la extracción de crudo subió en julio hasta los 1,16 millones de barriles diarios, pero aún es menos de la mitad de los niveles de hace una década o los más de tres millones de principios de siglo.