Las ventas de la gran distribución crecen un 4,75% y superan los 50.000 millones en 2024

Archivo - Edificio de El Corte Inglés del Paseo de la Castellana - EL CORTE INGLÉS - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de las empresas de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (Anged), entre ellas El Corte Inglés, Ikea o Carrefour, crecieron un 4,75% en 2024, hasta alcanzar los 50.225 millones de euros, según los datos del informe económico de la patronal de grandes superficies.

"El sector de la distribución es fundamental para la economía del país, ya que somos un sector que vertebra el país y contribuye a la cohesión de la sociedad, creando oportunidades de empleo estable. Nuestras cifras muestran el compromiso firme con el crecimiento de España", ha asegurado la presidenta de La Distribución Anged, Matilde García Duarte.

En concreto, en el pasado ejercicio las empresas de la distribución siguieron creciendo con la apertura de 222 establecimientos, hasta sumar en la actualidad una red comercial de 7.766 tiendas en toda España, incluidas las plataformas logísticas.

Por categorías, los supermercados y autoservicios, tanto propios como franquiciados, y los formatos especialistas de la no alimentación fueron los más dinámicos, confirmando la tendencia de años anteriores. Así, la superficie comercial se mantuvo estable respecto al pasado año en los 9,1 millones de metros cuadrados.

Por otro lado, la gran distribución se confirma como un 'motor' de empleo tras alcanzar en 2024 una plantilla total (sin contar redes de franquicias) de 240.206 empleados, un 2,05% más.

García Duarte se ha congratulado por los datos de la gran distribución. "Hemos llegado en los tres últimos años a más de 11.300 nuevos empleos, llegando a esa cifra de 240.200 empleos directos y uno de cada tres empleados viene de nuestros asociados", ha destacado.

LA INVERSIÓN SE RECORTA

En el contexto actual, el volumen de inversión de las empresas de Anged en España se ha recordado hasta los 1.123 millones de euros respecto a las cifra récord de 2023, cuando se realizó una inversión por parte de las empresas de la asociación con 1.356 millones de euros.

Por otro lado, García Duarte ha destacado la aportación de las empresas de la gran distribución a las Arcas Públicas, que considera "muy importante", ya que con esta contribución se pueden "realizar las políticas públicas tan necesarias para el desarrollo del país".

Así, se ha aportado 6.826 millones de euros al pago de tributos directos e indirectos, y otros 6.066 millones de euros corresponden a los salarios directos y a las cuotas a la Seguridad Social pagadas por las empresas.

Por otro lado, las empresas de la gran distribución apuestan por los proveedores nacionales, después de realizar compras por valor de 36.046 millones de euros a proveedores españoles durante el pasado ejercicio.

EL COMERCIO MINORISTA CIERRA ESTE AÑO CON UN ALZA DEL 3,8%

Por otro lado, la economista jefe de La Distribución Anged, Yolanda Fernández, ha avanzado que el comercio minorista cerrará este año con un crecimiento del 3,8% en volumen, mientras que se prevé que se modera este incremento hasta el 2,9% de cara a 2026.

"Las previsiones anuncian una moderación del comercio minorista tras los excepcionales registros de 2025", ha asegurado Fernández.

De esta forma, la cesta de la compra registra un crecimiento del 3,9% vinculado a la demanda de gran consumo de los extranjeros, mientras que se prevé una normalización con tasas de crecimiento del 1,3% para 2026.

Mientras que se espera que en el equipamiento de hogar crezca un 5,2% en 2025, mientras que se estima una moderación de 4,2% para 2026, mientras que el equipamiento personal (moda, calzado y complementos) se espera que cierre con un alza del 4,2%, mientras que para 2026 se estima un crecimiento del 5,9%.

Respecto al canal 'online', las previsiones avanzan un crecimiento que ronde el 9% de las ventas por Internet en volumen, impulsado por una recuperación del comercio de alimentación.

"Podemos enmarcar el 2026 en una vuelta a la nueva normalidad tras la sucesión de shocks negativos (sobre las cadenas de suministro desde la fase de la pandemia) y de shocks positivos por la vertiente de la demanda que han impulsado al comercio en la etapa más reciente", ha explicado.