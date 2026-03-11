Veolia y AWS lanzan una plataforma de telelectura inteligente para 'utilities' de agua y gas en España

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Veolia y Amazon Web Services (AWS) han anunciado este miércoles una colaboración estratégica para el lanzamiento de una plataforma digital unificada de medición inteligente destinada a los operadores de servicios públicos ('utilities') de agua y gas en España.

Esta solución, que busca transformar las operaciones de telelectura, se desplegará inicialmente en el mercado ibérico con el objetivo de extenderse a nivel europeo en 2026 y, posteriormente, al mercado latinoamericano.

La alianza combina la infraestructura 'cloud' de la compañía de Amazon.com con la experiencia de Veolia en el sector de servicios esenciales.

Según han explicado ambas compañías en un comunicado, la plataforma aprovecha las sinergias entre los sectores del agua y el gas, especialmente en lo referente a redes inalámbricas de bajo consumo, despliegue masivo de sensores y protocolos de seguridad críticos.

AWS aporta su trayectoria en servicios de Internet de las Cosas (IoT) a gran escala, mientras que Veolia contribuye con la gestión de más de 7 millones de contadores inteligentes en todo el mundo, aportando su conocimiento en requisitos regulatorios y retos tecnológicos.

EFICIENCIA OPERATIVA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El director de IoT en AWS, Dave Kranzler, ha destacado que tanto las utilities de agua como las de gas enfrentan retos similares, como la gestión de redes de sensores por baterías y el procesamiento de millones de datos diarios.

"Al unificar estas operaciones en una única plataforma, estamos logrando eficiencias operativas sin precedentes y creando una base sólida y preparada para el futuro", ha subrayado.

Por su parte, el director país de Veolia en España, Daniel Tugues, ha señalado que la implantación a gran escala de la telelectura implica gestionar un volumen masivo de datos que deben estar "correctamente gobernados". Tugues ha enmarcado esta iniciativa en el programa 'GreenUp' de Veolia, orientado a impulsar el desarrollo sostenible mediante la innovación y la digitalización avanzada.

ARQUITECTURA ESTANDARIZADA Y 'SMART CITIES'

La nueva plataforma cuenta con una arquitectura estandarizada que permite la integración de futuras capacidades de Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje automático (machine learning).

Además, el sistema está diseñado para simplificar la adopción de tecnologías IoT emergentes, reducir costes y complejidad en el cumplimiento normativo, y agilizar la implementación de iniciativas de ciudades inteligentes (smart cities).