Los viajeros españoles apuestan por París, Londres y Roma, destinos más reservados en eDreams para 2026

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros españoles apuestan un año más por las grandes capitales de Europa, ya que París, Londres y Roma se sitúan como los destinos más reservados para 2026, según el informe anual 'A Year in Travel' de eDreams.

A continuación, ganan protagonismo los destinos de playa de Tenerife, Gran Canaria y Palma de Mallorca, además de las ciudades urbanas de Sevilla y Madrid.

Así, el 'top 10' de ciudades más reservadas por los nacionales está formado, de mayor a menor, por: París, Londres, Roma, Tenerife, Gran Canaria, Ámsterdam, Sevilla, Madrid, Palma de Mallorca y Praga.

En cuanto a las búsquedas, éstas son más diversas. Tokio, Bangkok, Nueva York, Buenos Aires y Denpasar lideran este campo para los nacionales, además de contar con la presencia de otros destinos ya mencionados en la lista de más reservados, como París, Londres, Roma o Tenerife.

Por otro lado, el 'top' de reservas a nivel global plantea un escenario distinto, liderado por Bangkok y destacando la presencia de Barcelona y Madrid como cuarto y séptimo destino más deseado, respectivamente. Este listado también lo conforman la capitales europeas París, Londres y Roma, junto con Río de Janeiro y Florianópolis.

Asimismo, Bangkok repite en las búsquedas, una clasificación en la que la región Asia-Pacífico copa cuatro de los 10 destinos más buscados globalmente, incluyendo Tokio, Phuket y Denpasar.