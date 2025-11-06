Viajes El Corte Inglés refuerza su propuesta de grandes viajes para 2026. - VIAJES EL CORTE INGLÉS

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Viajes El Corte Inglés ha reforzado su porfolio de grandes viajes ante el crecimiento sostenido de las reservas de destinos internacionales fuera de Europa, tanto en Asia como en África, América y Oceanía, destacando una demanda estable en los viajes de novios, que se consolida como motor del largo radio.

Entre los destinos más demandados destacan Japón, China, Vietnam o Malasia, por su valor cultural y la convivencia entre tradición y modernidad. Egipto y Jordania, por su parte, mantienen su magnetismo, mientras que Sri Lanka, Perú o Cabo Verde se asocian a experiencias auténticas y viajes menos convencionales.

Además, Colombia, México o Brasil se erigen como destinos emergentes para los viajeros que "valoran la diversidad natural y humana en un entorno aún por descubrir", tal y como destaca la compañía.

Por otro lado, la firma señala que la naturaleza y los paisajes continúan siendo un factor clave, por lo que los safaris en Kenia, Tanzania y Sudáfrica, las selvas del Amazonas o de Perú, los glaciares de la Patagonia argentina o los desiertos de Dubái y Arabia Saudí figuran entre los principales reclamos.

Del mismo modo, los archipiélagos de Bali, Filipinas, Maldivas, Mauricio, Seychelles y Zanzíbar se consolidan como opciones preferentes para la búsqueda de "relax, exotismo y entorno natural". El catálogo de la compañía incluye también Estados Unidos, Canadá, Australia y Alaska.

VIAJERO QUE "BUSCA AUTENTICIDAD Y SIGNIFICADO"

En cuanto al perfil del viajero español, la agencia ha detectado una evolución que muestra mayor interés por experiencias auténticas, viajes sostenibles y propuestas que integren naturaleza, cultura y descanso.

Entre las principales motivaciones que impulsan a los españoles a elegir el largo radio se encuentran la inmersión cultural, la búsqueda de autenticidad, el contacto con la naturaleza y el deseo de descubrimiento que ofrecen ciertos destinos.

Dentro de esta tendencia, los viajes de novios se mantienen como uno de los principales motores del largo radio. Según Viajes El Corte Inglés, las parejas optan por itinerarios de larga duración y experiencias poco convencionales, como ver amanecer frente al Kilimanjaro, recorrer templos en Japón o Tailandia, navegar entre islas en la Polinesia francesa o Filipinas, o descansar en las playas de Maldivas, Seychelles o Bali.

"Este perfil de viajero busca itinerarios diseñados a medida, equilibrio entre confort y descubrimiento, y el respaldo profesional de asesores especializados", ha añadido.

Con esta oferta, Viajes El Corte Inglés subraya el valor del acompañamiento experto que ofrece su red de asesores, con atención personalizada, conocimiento específico del destino y apoyo ante cualquier incidencia. Además, la compañía ofrece financiación flexible a seis meses y beneficios exclusivos disponibles hasta el 1 de diciembre, junto con la previsión de reforzar su catálogo internacional en 2026 ante el incremento de la demanda de viajes de largo recorrido.