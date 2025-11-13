Vincci debutará en Asturias en 2027 con un hotel cuatro estrellas en Gijón tras una inversión de 20 millones

Archivo - Render del nuevo hotel de Vincci en Gijón (Asturias), tras una inversión de 20 millones - VINCCI HOTELES - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vincci Hoteles debutará en Asturias con un establecimiento de cuatro estrellas bajo una reforma integral del edificio que albergaba el histórico hotel Robledo por una inversión cercana a los 20 millones de euros, cuya apertura está prevista para 2027 tras dos años de obras, según un comunicado.

En concreto, el nuevo alojamiento contará con 124 habitaciones distribuidas en 15 plantas, restaurante, rooftop y espacios para eventos, situándose en el centro de la ciudad, junto al Paseo de Begoña y el Teatro Jovellanos.

La reforma estará dirigida por el estudio gijonés Hernández-Sande Arquitectos y contará con la interiorista Alejandra Pombo. El proyecto se inspirará en "la esencia de Gijón", reinterpretando la identidad local con el estilo de Vincci Hoteles: "diseño con alma, atención al detalle y una conexión auténtica con el destino".

El CEO y director general de Vincci Hoteles, Carlos Calero, ha afirmado que llegar a Gijón es "mucho más que abrir un nuevo hotel", es un paso "ilusionante" dentro del plan de expansión y una apuesta clara por una plaza estratégica en el norte de España.

"En Vincci Hoteles creemos que cada apertura es una oportunidad para dejar huella, creando espacios con alma que reflejen la esencia de la ciudad y de nuestra marca", ha destacado, además.