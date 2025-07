Vodafone Empresas lanza un servicio de líneas móviles de respaldo ante caídas de red o falta de cobertura

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vodafone Empresas ha lanzado un servicio de líneas móviles de respaldo mediante tarjetas SIM digitales ('eSIM') para casos en los que se produzca una caída de la red del operador principal o no haya cobertura, según ha indicado la teleco en un comunicado.

Esta solución, denominada 'Vodafone Always On', está dirigida a empresas que requieren continuidad operativa y que no pueden quedarse sin conectividad, como compañías con personal crítico, equipos de emergencia, comerciales en movilidad o trabajadores en remoto.

El servicio ofrece a los clientes la posibilidad de instalar una 'eSIM' de Vodafone en sus dispositivos y mantenerla en estado latente con un coste de 1 euro al mes y sin afectar a su operativa habitual.

"De este modo, si el operador principal sufre una interrupción del servicio o la cobertura es deficiente, la línea de respaldo puede activarse para mantener la conectividad", ha detallado Vodafone.