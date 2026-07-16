Vodafone Empresas unifica el control de accesos en los 13 puertos de Ports IB en Baleares

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MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vodafone Empresas ha desarrollado para Ports IB una solución avanzada de control de accesos que moderniza y unifica la gestión de la seguridad física en 13 puertos de las Islas Baleares, según ha informado en un comunicado.

La nueva plataforma sustituye la coexistencia de sistemas heterogéneos por un modelo común que ofrece una visión centralizada y, al mismo tiempo, preserva la capacidad de operación local de cada instalación, reforzando la seguridad y la eficiencia operativa en un entorno tan exigente como el portuario.

De esta forma, Vodafone proporciona un control de accesos fiable, disponible las 24 horas y capaz de responder con eficacia ante emergencias con una plataforma única que combina control global y autonomía operativa en cada puerto.

La diversidad de sistemas existentes complicaba la gestión centralizada e incrementaba los costes y las dependencias técnicas.

Entre los principales beneficios para Ports IB destacan la mejora significativa de la seguridad global, la reducción de las incidencias operativas gracias a un control unificado, la optimización de los recursos humanos y una mayor eficiencia en la gestión de accesos.

La plataforma, escalable por diseño, protege la inversión al evitar costes por obsolescencia y permite incorporar nuevos accesos, usuarios e integraciones sin necesidad de rediseñar el sistema.

Con esta solución, Vodafone da a Ports IB un paso estratégico hacia una gestión más integrada y profesional de los accesos en toda su red portuaria, con un equilibrio óptimo entre prestaciones, seguridad y coste total de propiedad.

El director de Vodafone Empresas, Jesús Suso, ha señalado: "La transformación digital de una infraestructura crítica como la portuaria nos ha permitido diseñar una plataforma sobre la que construir su futuro".

"Hemos unificado el control de los 13 puertos en un único sistema sin que ninguno pierda su autonomía operativa, con una arquitectura preparada para escalar y evolucionar al ritmo que marquen sus necesidades. Es un paso estratégico hacia una gestión más integrada, profesional y segura de toda su red portuaria", ha añadido.

ARQUITECTURA DESCENTRALIZADA

El diseño de la solución se estructura en tres niveles que garantizan la continuidad del servicio. Un servidor central, ubicado en el centro de proceso de datos, concentra la gestión global del sistema.

En cada puerto, unos paneles locales actúan como nodos autónomos capaces de seguir operando de forma independiente.

Por último, los controladores de puertas y los lectores gestionan directamente los accesos, de modo que la operativa se mantiene incluso si se pierde la conexión con el servidor central.

Esta arquitectura reduce los riesgos de fallo y permite ampliar el sistema sin afectar a su funcionamiento global.

La gestión se realiza desde un único punto para administrar usuarios, perfiles y permisos, y monitorizar accesos y eventos en tiempo real. La solución incorpora además integración con sistemas corporativos mediante 'API'.

Un responsable puede, por ejemplo, abrir de forma remota un acceso desde su móvil ante cualquier incidencia, evitando desplazamientos y reduciendo los tiempos de respuesta.

FLEXIBILIDAD EN LA ACREDITACIÓN E INFRAESTRUCTURA ROBUSTA

El sistema ofrece distintos métodos de acreditación que se adaptan a cada perfil de usuario: tarjetas físicas seguras, credenciales móviles compatibles con 'Apple Wallet' y 'Google Wallet', y códigos PIN temporales o permanentes, con posibilidad de autenticación de 'doble factor'.

Esta flexibilidad permite gestionar de forma ágil el acceso de trabajadores permanentes, personal temporal, contratistas y visitantes, agilizando la emisión y revocación de credenciales y reduciendo los costes operativos al integrar todos los métodos en una sola plataforma. La infraestructura está concebida para el entorno portuario.

Los equipos son de tipo industrial, resistentes al polvo, al agua y al vandalismo, lo que prolonga su vida útil y reduce las incidencias y los costes de mantenimiento.

La 'interfonía IP' permite la comunicación bidireccional y la apertura remota de accesos, y la conectividad combina Ethernet y 5G para adaptarse a los distintos escenarios de red de cada puerto.

SEGURIDAD, TRAZABILIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

La solución refuerza la seguridad mediante mecanismos de autenticación y control de usuarios que aseguran el acceso únicamente al personal autorizado y ofrece trazabilidad completa para auditorías y análisis posteriores.

La arquitectura distribuida garantiza la continuidad del servicio y el sistema cumple con la normativa europea 'NIS2', lo que refuerza la seguridad y la confianza en una infraestructura crítica.