Vodafone España factura 923 millones en su tercer trimestre fiscal, un 3,1% más

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vodafone España facturó 923 millones de euros en su tercer trimestre fiscal, que transcurre entre septiembre y diciembre, lo que representa un 3,1% más en comparación con los 895 millones de euros que ingresó en los tres meses anteriores, según las cuentas no auditadas publicadas este jueves por Zegona, la firma de inversión británica dueña de la 'teleco' desde mediados de 2024.

La compañía ha indicado que este resultado positivo pone a la operadora en la senda para lograr un crecimiento global en ingresos a cierre del año fiscal.

Las ventas de su tercer trimestre fiscal subieron un 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se situaron en los 913 millones de euros.

Por su parte, el resultado bruto de explotación después de arrendamientos (Ebitdaal) de Vodafone España entre septiembre y diciembre de 2025 se situó en 313 millones de euros, un 10,3% menos que los 349 millones de euros del trimestre anterior.

La compañía registró altas netas por quinto trimestre consecutivo, tanto en banda ancha fija, con 3.000 nuevas líneas, como en el segmento móvil, con 27.000.

La compañía mantuvo el impulso en la rentabilidad, con un flujo de caja operativo (Ebitda-Capex) que, a 31 de diciembre de 2025, se situó en 586 millones de euros (176 millones en el tercer trimestre), equivalente al 22% de los ingresos.

Estos resultados, según Vodafone España, la sitúan en línea con el objetivo de alcanzar un flujo de caja operativo superior al 21% de los ingresos en el conjunto del año.