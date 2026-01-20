Vox pide cuentas a Óscar Puente, Renfe y Adif por lo ocurrido en Adamuz: "Viajar en España ya no es seguro"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha pedido la comparecencia en el Congreso y el Senado del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los presidentes de Renfe y Adif, Álvaro Fernández y Pedro Marco de la Peña, respectivamente, por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) que, según su portavoz en la Cámara Baja, Pepa Millán, ha dejado claro que "viajar en España ya no es seguro".

Millán ha detallado estas solicitudes de comparecencia en una rueda de prensa en el Congreso que ha comenzado trasladando sus condolencias y su "más sentido pésame" a las víctimas de un incidente que ha dejado hasta el momento 41 fallecidos. También ha agradecido a los vecinos de Adamuz y sanitarios, policía y otros servicios públicos sus labores durante el suceso.

La diputada ha lamentado que hasta hace poco la alta velocidad española era un referente internacional y la seguridad era su "carta de presentación". Sin embargo, de un tiempo a esta parte la portavoz alega que la alta velocidad viene registrando retrasos, incidencias y episodios "nada propios" del servicio ejemplar que prestaba.

"No hay que ser ningún experto para afirmar lo que todos los españoles que cogen un tren cada día: que viajar en España ya no es seguro y que el deterioro es cada vez mayor", ha aseverado en rueda de prensa, donde ha arremetido contra la "cada vez peor gestión" de los servicios públicos en el país.

MUCHAS ADVERTENCIAS, TAMBIÉN DE MAQUINISTAS

A renglón seguido, la diputada ha expuesto que hay "muchas advertencias" sobre el sistema ferroviario y los propios maquinistas llegaron a pedir reducir la velocidad en determinados tramos por el mal estado de las vías. También ha denunciado que el ministro Puente sustituyó en julio la Unidad de Emergencias y Seguridad y Gestión de Crisis por un observatorio para la coordinación y prevención de crisis.

Millán ha continuado sus críticas al Gobierno señalando que la labor de información que está haciendo es "nefasta", puesto que los españoles todavía "se hacen muchísimas preguntas" de lo sucedido y se ha preguntado cómo en una línea en la que se invirtieron 750 millones de euros se ha podido producir un accidente de tal magnitud.

Así las cosas, Millán ha pedido la comparecencia de Puente y los altos cargos de Adif y Renfe en la comisión de transportes de Congreso y Senado, y que se le remitan las comunicaciones internas, informes o advertencias técnicas emitidas por personal de ADIF, empresas contratistas o sindicatos relativas al estado del tramo afectado o a deficiencias de seguridad.

"El objetivo es esclarecer lo antes posible qué es lo que ha sucedido y exigir, consecuentemente, responsabilidades. Necesitamos obtener toda la información para saber exactamente qué ha pasado", ha lanzado Millán.

PIDE CONOCER LAS ACTUACIONES DE SEGURIDAD

Vox también ha presentado una batería de preguntas para que el Gobierno aporte toda la información de manera precisa sobre el accidente de Adamuz y saber, entre otras cuestiones, qué actuaciones adoptaron la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras recibir advertencias relativas al deterioro de la infraestructura y a la "degradación profunda y acelerada del material rodante".

El grupo también se interesa por si en la vía del incidente se realizaron pruebas de seguridad, homologación y validación técnica tras la renovación del tramo antes de su puesta en servicio, y con qué resultados; y por cuántas incidencias tiene registradas Adif desde el año 2020 en el tramo ferroviario a la altura de Adamuz (Córdoba) y cuál fue la naturaleza concreta de cada una de ellas.

Por último, Vox pregunta al Gobierno cómo explica que, con un historial de incidencias registrado desde 2022 en el tramo de Adamuz, no se adoptaran medidas preventivas adicionales antes de producirse un accidente de consecuencias catastróficas.