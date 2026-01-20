Marlaska responde a Vox que el ferrocarril en España es "seguro" y les achaca que vivan "del bulo" y de "generar miedo"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta el balance provisional de siniestralidad vial correspondiente a 2025, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido a las declaraciones de Vox sobre que "viajar en España ya no es seguro", y ha defendido que el sistema es "absolutamente robusto", achacando así a los de Santiago Abascal que vivan "del bulo" y de "generar miedo".

"Es absolutamente triste, diría que incluso es dramático para una sociedad, para un Estado de derecho, tener este perfil de responsables políticos que viven del bulo y de generar miedo", ha declarado este martes durante una entrevista en 'Malas Lenguas' de 'La 2', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, haya pedido la comparecencia en el Congreso y el Senado del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los presidentes de Renfe y Adif, Álvaro Fernández y Pedro Marco de la Peña, respectivamente, por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), alegando que "viajar en España ya no es seguro".

La diputada de Vox ha lamentado que hasta hace poco la alta velocidad española era un referente internacional y la seguridad era su "carta de presentación". Sin embargo, de un tiempo a esta parte la portavoz alega que la alta velocidad viene registrando retrasos, incidencias y episodios "nada propios" del servicio ejemplar que prestaba.

"No hay que ser ningún experto para afirmar lo que todos los españoles que cogen un tren cada día: que viajar en España ya no es seguro y que el deterioro es cada vez mayor", ha aseverado Millán en rueda de prensa, donde ha arremetido contra la "cada vez peor gestión" de los servicios públicos en el país.

MARLASKA DEFIENDE UN SISTEMA "SEGURO" Y "ROBUSTO"

Ante ello, el ministro ha defendido que España "tiene la segunda línea de alta velocidad en extensión a nivel mundial". "Hemos tenido que sufrir esta tragedia, la hemos sufrido y ahora se están analizando las causas de la misma para que no se vuelva a repetir; pero evidentemente tenemos un sistema de transporte en ferrocarril seguro y robusto", ha aseverado.

"¿Pero qué vamos a esperar de un partido político que niega la violencia machista, que niega el cambio climático? Es lo mismo en todo, es negar el Estado de Derecho, negar que tenemos unos servicios públicos realmente importantes", ha criticado, esgrimiendo que Vox practica "el negacionismo por el negacionismo" y no construye "una sociedad realmente cohesionada".