Wallapop reduce un 18% sus pérdidas globales en 2024 y logra por primera vez el 'break even' en España

Eleva un 13% sus ventas totales en 2024, hasta los 101 millones, y acelerará su crecimiento de la mano de la surcoreana Naver

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Wallapop cerró su ejercicio fiscal de 2024 con unas pérdidas globales de 25 millones de euros, lo que supone un descenso del 18% respecto a los 'números rojos' de 30 millones de un año antes, según ha informado la compañía, que ha alcanzado por primera vez el 'break even' o umbral de rentabilidad en sus operaciones en el mercado español.

La firma española alcanzó una facturación total de 101 millones de euros, con un incremento del 13% respecto a los 89,6 millones de euros del ejercicio anterior.

Wallapop ha achacado los 'números rojos' a "las inversiones estratégicas realizadas durante el año", entre las que destacan el desarrollo de su plataforma y el proceso de expansión con foco en Italia y Portugal.

La enseña ha indicado que, en línea con su objetivo de consolidarse como plataforma líder en la compraventa de artículos reutilizados en el Sur de Europa, la cifra de pérdidas se califica como "algo natural" en esta etapa de crecimiento e inversión.

ESPERA ALCANZAR LA RENTABILIDAD EN EL PRÓXIMO EJERCICIO

"Durante los últimos años, la compañía ha trabajado en un plan estratégico que busca alcanzar la situación de rentabilidad en base a un crecimiento sostenido, la mejora de los márgenes y el incremento de la facturación", ha detallado la firma catalana, que asimismo ha señalado que gracias a dicha estrategia espera alcanzar la rentabilidad en el consolidado del negocio ordinario en el próximo ejercicio.

Además, tras la adquisición de Wallapop por parte de la multinacional surcoreana Naver, operación respaldada por la mayoría de los accionistas y pendiente de autorizaciones regulatorias, la compañía contará con un "impulso adicional para acelerar su crecimiento".

En concreto, este respaldo le permitirá "potenciar su capacidad de innovación apoyándose en la experiencia de Naver en búsquedas, publicidad, pagos y desarrollo de plataformas C2C (cliente a cliente por sus siglas en inglés) internacionales, al mismo tiempo que "reforzará sus capacidades tecnológicas para mantener el liderazgo y ampliar su impacto en los mercados en los que opera".

MÁS DE 19 MILLONES DE USUARIOS MENSUALES EN EL SUR DE EUROPA

"Los resultados del ejercicio de 2024 muestran una empresa sólida que continúa creciendo de manera sostenible", ha asegurado el consejero delegado de Wallapop, Rob Cassedy, quien también ha afirmado que Wallapop es una sociedad "sólida y solvente, que comienza ahora un nuevo y emocionante capítulo con el apoyo de Naver, con quien la compañía acelerará su crecimiento y capacidad de innovación, desbloqueando así un gran potencial para liderar el mercado en el sur de Europa".

Además, la compañía ha alcanzado por primera vez el 'break even' o umbral de rentabilidad en sus operaciones en el mercado español, lo que supone "un paso más en la consolidación de un modelo de consumo respaldado por más de 19 millones de usuarios mensuales en el sur de Europa".

De esta forma, Wallapop Envíos, el servicio de 'e-commerce' intermediado de la compañía, es el producto que más volumen de negocio genera, con una facturación en 2024 de más de 74 millones de euros, un 12% más.

Por su parte, los servicios de visibilidad ofrecidos a los usuarios han generado unos ingresos de más de 22 millones de euros, que, frente a los 17 millones de euros en 2023, supone un incremento del 27,6% en esta vía de monetización. Wallapop ha precisado que las operaciones de la firma en el mercado español ya presentan resultados positivos, un dato que apunta a la "evolución positiva" del negocio.