Wizz Air e Iberia Express refuerzan su operativa en Canarias tras los recortes de Ryanair

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Wizz Air e Iberia Express anunciaron el refuerzo de su operativa en España y en Canarias, respectivamente, un día después de que Ryanair comunicara sus recortes de plazas para el invierno en el país, incluyendo el cierre de base en Santiago o suspensión de todos los vuelos en Vigo y Tenerife Norte, entre otras medidas.

Así, la aerolínea húngara impulsa su crecimiento con 10 millones de asientos desde España este año, una cifra histórica para la compañía, con la suma de 35 nuevas rutas entre marzo de 2025 y marzo de 2026, mientras que la filial de Iberia incorpora 116 vuelos extra al programa con el archipiélago canario, lo que se traduce en cerca de 30.000 plazas más (+5% interanual).

Entre las nuevas conexiones de Wizz Air, destacan las que unirán ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla con Londres Luton. Además, se han inaugurado destinos novedosos como Gdansk y Skopie, ampliando el abanico de opciones para los viajeros.

Además, el compromiso de la 'low cost' internacional con Canarias también se ha visto reforzado, ya que ha superado el millón de asientos ofrecidos desde y hacia las islas, lo que representa un incremento del 28% en su capacidad operativa respecto al año anterior. Opera actualmente desde Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, con un total de 15 rutas hacia 10 destinos.

En lo que va de 2025, Wizz Air ha operado más de 29.000 vuelos en España, un 17,5% más frente al mismo periodo de 2024, transportando a 6,4 millones de pasajeros. Este crecimiento de 22,4% interanual se ha acompañado de un índice de regularidad del 99,8% y una mejora del 16.6% en la puntualidad, lo que demuestra la fiabilidad de la aerolínea.

REFUERZO ESPECIAL DE IBERIA EN TENERIFE NORTE

Por otro lado, Iberia Express refuerza, especialmente, sus conexiones con Tenerife Norte, donde ha incrementado en más de 15.000 plazas la capacidad prevista inicialmente y ofrecerá hasta 8 frecuencias diarias con Madrid durante la temporada de invierno.

En Tenerife Sur, la aerolínea ha añadido cerca de 850 plazas adicionales, llegando a las 3 frecuencias diarias.

En Gran Canaria se ha reforzado la conectividad con casi 8.300 asientos adicionales, entre las subidas de calibre y los 42 vuelos adicionales, llegando a operar hasta 10 frecuencias diarias con Madrid.

La aerolínea también ha incrementado su capacidad en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma con 4.500 plazas adicionales.

"Este aumento de capacidad en Canarias refleja el firme compromiso que hemos adquirido con las islas desde el inicio de nuestras operaciones, un compromiso que hemos mantenido y reforzado a lo largo de los años, demostrando que estaremos siempre con Canarias en cualquier circunstancia", ha comentado la directora comercial de Iberia Express, Isabel Rodríguez.