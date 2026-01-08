Zalando cerrará un centro logístico en Alemania con 2.700 empleados y dejará de operar en tres almacenes

Archivo - Logo de Zalando en unas oficinas de Berlín (Alemania). - Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Zalando cerrará a finales de septiembre un centro logístico en la ciudad alemana de Erfurt que da empleo a unas 2.700 personas y ha informado, también, de que cesará sus operaciones en tres almacenes localizados fuera de Alemania usados por proveedores externos que trabajan con la multinacional y About You, la cadena de moda comprada el verano pasado.

Según se desprende de la nota de prensa publicada, la decisión se enmarca dentro de un plan de reorganización logística a nivel europeo que alineará la demanda con las capacidades combinadas de Zalando y About You.

La página web de Zalando indica que cuenta actualmente con 6.000 empleados en Alemania y con centros logísticos en países como Polonia, Francia o España. Una vez concluido todo el reajuste, poseerá 14 centros logísticos distribuidos en siete países distintos.

La renovación del organigrama y la automatización permitirá "continuar creando valor y creciendo conforme a lo previsto". Así, Zalando ha confirmado su objetivo a medio plazo de crecimiento anual compuesto de entre un 5% y el 10% tanto para los ingresos como el valor bruto de las mercancías procesadas.

El anuncio se traducía en una caída de la cotización en Bolsa del 1,68% sobre las 14.10 horas, aunque al inicio de la sesión bursátil y sobre las 11.00 horas las pérdidas llegaron a ser mayores.