Los 27 buscan desbloquear este jueves la reforma de derechos de pasajeros aéreos que divide a capitales

España y Alemania entre los más reacios a alargar los plazos de retraso que permiten pedir indemnización

BRUSELAS, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Transportes de la Unión Europea intentarán este jueves cerrar un acuerdo político para reformar las reglas sobre derechos de pasajeros aéreos que plantea alargar los umbrales mínimos de retraso que permiten al viajero reclamar una compensación a la aerolínea; un cambio que rechazan de plano al menos media docena de países, entre ellos España y Alemania, por entender que diluye derechos ya consolidados para los pasajeros.

Los 27 han constatado en dos reuniones a nivel de embajadores en los últimos días que sigue sin darse la mayoría necesaria para sacar adelante el acuerdo en los términos planteados en el texto de compromiso, pero la presidencia rotatoria que ejerce Polonia hasta junio cree que aún hay margen para convencer a algunos de los países reticentes y ha decidido elevar la discusión a la agenda de los ministros.

El borrador sobre la mesa eleva el retraso mínimo para tener derecho a una compensación de las actuales 3 horas (con indemnizaciones de entre 250 y 600 euros en función de la distancia) a 4 horas para vuelos de menos de 3.500 kilómetros y de 6 horas para los de mayor distancia.

Según han informado a Europa Press en fuentes diplomáticas, unos seis o siete países rechazan esta posibilidad porque consideran que supone un "paso atrás" en derechos ya consolidados para los pasajeros. Con España y Alemania entre las reservas más firmes, también hay otros países como Países Bajos, Hungría, Portugal o Eslovenia.

En todo caso, la presidencia polaca cree que aún hay margen para lograr el acuerdo el jueves en la cita que los ministros tendrá en Luxemburgo, ya que, además de un bloque amplio de países que ven con buenos ojos su propuesta, los negociadores ven en delegaciones partidarias del 'statu quo' cierta flexibilidad si al establecer los umbrales en las 4 y 6 horas se introducen otras variables que beneficien a los pasajeros, por ejemplo mecanismos automáticos para la indemnización.

En el otro extremo que no se suma a la mayoría por el momento están los países que avisan de que no aceptarán una reforma que consolide el umbral actual de las 3 horas y piden que el plazo pueda ir incluso más allá de las 4 que ofrece la propuesta de consenso, retomando la propuesta inicial de la Comisión con horquillas de entre 5 y 9 horas. El reglamento actual no establece umbrales sino que las indemnizaciones que se aplican se basan en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Estas delegaciones hacen suyo el argumento de las compañías que alertan del elevado coste que implicaría acortar los tiempos que dan derecho a indemnización y avisan de que podría favorecer que las aerolíneas opten por cancelar vuelos cuyo retraso supere las 3 horas porque es más rentable que pagar las indemnizaciones por retrasos.

También una evaluación de la Comisión avala esta tesis, pero fuentes europeas sostienen que desde que se aplica la norma de compensación a partir de 3 horas de retraso no hay datos que apunten a un aumento de las cancelaciones.

Precisamente este miércoles, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, ha defendido en conversación con Europa Press que elevar el umbral daría a las compañías aéreas la posibilidad de enviar un avión de recuperación o activar tripulaciones suplentes, evitando así la cancelación del vuelo. Por contra, Facua ha avisado en un reciente comunicado de que el cambio supondría "una grave merma de los derechos de los pasajeros".

EQUIPAJE DE MANO GRATIS

El asunto de las compensaciones es uno de los escollos más complejos, según distintos diplomáticos, pero no el único que complica el acuerdo ya que persisten también serias diferencias en lo que se refiere a garantizar el embarque con una maleta de mano sin sobrecoste. Este es un elemento que el reglamento actual tampoco recoge, pero que ha reclamado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en varias sentencias.

En la propuesta que circula Polonia se apuesta por garantizar que el pasajero podrá embarcar sin coste adicional con un "elemento personal", cuyas dimensiones permitan su colocación bajo el asiento, lo que supondría reconocer por primera vez en el reglamento esta opción.

Sin embargo, esta propuesta no gusta a países como España que ven en su descripción una definición ambigua que abre la puerta a las aerolíneas a poder cobrar aquellas maletas de mano que se colocan en al cabina y no debajo del asiento, a pesar de que ese bulto no acarrea costes adicionales ni responsabilidad de la aerolínea como sí ocurre con las maletas facturadas.

En todo caso, las diferencias en este asunto no son insalvables a juicio de las fuentes consultadas, que no ven en la discusión sobre el equipaje de mano un factor que pueda frustrar el acuerdo como sí puede ocurrir con los umbrales para las compensaciones.

Otra de las lagunas que busca corregir la revisión del reglamento y sobre la que aún no hay acuerdo son las condiciones extraordinarias que permiten a una aerolínea evitar el pago de indemnizaciones por retraso o cancelación, de modo que quede claramente definido qué causas "técnicas" encajan en esa categoría y evitar que se trata de mismo modo una incidencia imprevista como la avería causada por una mala gestión del mantenimiento del avión.

UN ACUERDO NO ES EL FINAL DEL CAMINO

En todo caso, si llega el acuerdo no será más que "el inicio del camino", subrayan fuentes comunitarias, en tanto que la reforma está aún por negociar con el Parlamento Europeo y lo que pacten serán las líneas maestras de la posición de los 27 en dicha negociación.

En Bruselas insisten en que es un momento clave para reactivar la revisión de los derechos de pasajeros, en punto muerto por las diferencias entre los países desde que la Comisión Europea propuso la reforma en 2013 y la Eurocámara fijó sus líneas rojas un año después.

Los 27 coinciden en la necesidad de modificar un reglamento que está obsoleto y que contiene muchas zonas grises por la falta de definición en determinadas áreas, unas lagunas de las que se quejan tanto el sector como los consumidores. La amplia reforma aborda más de una treintena de derechos, por ejemplo que el vuelo de vuelta adquirido junto a uno de ida no quede automáticamente anulado en caso de que el pasajero no haga uso del de salida.