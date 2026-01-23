Adif asegura que la inversión en infraestructura ferroviaria y mantenimiento crece exponencialmente desde 2017

Gasto en mantenimiento en la red de alta velocidad por kilómetro. - ADIF

Adif ha asegurado que la inversión en infraestructura ferroviaria y mantenimiento ha crecido "exponencialmente" desde el año 2017, según ha indicado en un comunicado este viernes.

En concreto, el gestor de infraestructuras ferroviarias ha señalado que la inversión en infraestructura ferroviaria se ha disparado en ocho años, pasando de 1.747 millones de euros en 2017 a rozar los 4.700 millones a finales de noviembre de 2025, estimando que a finales de año se superaron los 5.000 millones de euros.

Asimismo, la inversión en la red convencional se ha multiplicado por seis, de los 400 millones en 2017 a más de 2.400 en 2025, al tiempo que la inversión en alta velocidad se ha doblado, pasando de los 1.300 millones en 2017 a casi 2.300 millones a finales de noviembre (se estima que superó los 2.500 millones al cierre de 2025).

Igualmente, Adif ha destacado que el mantenimiento ha experimentado una "fuerte subida del gasto", con un incremento del 60% en ocho años, pasando de 720 millones en 2017 a 1.120 millones de euros en 2025. De este modo, el gasto de mantenimiento por kilómetro ha subido un 55%, de los 45.150 euros en 2017 a los 71.200 euros en 2025.

El organismo ha apuntado también que el gasto de mantenimiento de la red convencional ha aumentado casi un 50%, de 461 millones en 2017 a 682 millones de euros en 2025, pasando por kilómetro de 36.000 euros en 2017 a 58.000 euros en 2025 (+61%). Por último, Adif ha detallado que el gasto de mantenimiento de la red de alta velocidad se ha incrementado casi un 70%, evolucionando de 260 millones en 2017 a 437 millones de euros en 2025.

Por kilómetro, pasa de 83.000 euros en 2017 a 110.000 euros en 2025 (+33%).