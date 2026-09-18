Aena construirá una nueva salida de la pista cruzada del Aeropuerto de Barcelona

Archivo - Un avión estacionado en una pista del aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aena ha iniciado las obras para construir una nueva salida rápida en la pista 02/20, la pista cruzada del Aeropuerto de Barcelona, que se alargarán durante 12 meses y medio y permitirán reducir las esperas en vuelo, las maniobras y los tiempos de rodaje.

La actuación supone una inversión de 3,1 millones de euros, y conectará la pista con la calle de rodaje T4, lo que no incrementará la capacidad del aeropuerto "pero facilitará una utilización más eficiente de las pistas y agilizará determinados cambios de configuración", informa Aena en un comunicado este viernes.

Además de reducir el tiempo de esperas en vuelo y tierra, también comportaran un menor consumo de combustible y la reducción de emisiones, así como un menor impacto acústico y mejora de la puntualidad.

Para ejecutar las obras, será necesario el cierre temporal de pistas y calles de rodaje durante determinados periodos, y la consiguiente reducción de la capacidad, la principal de las cuales se dará entre el 16 y 26 de noviembre, con una capacidad de aproximadamente un 15% menos, o 1.441 'slots' menos.

Aena ha detallado que gran parte de las actuaciones con afectación operativa se concentrará de noche y que estas se han coordinado con las compañías aéreas y los organismos responsables de la asignación de 'slots' para incluir la reducción de capacidad en la programación.