Aena cree que el acuerdo Gobierno-País Vasco sobre los aeropuertos no modifica la red ni su modelo empresarial

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MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aena ha informado este martes de que el acuerdo entre el Gobierno español y el autonómico del País Vasco sobre la gestión de infraestructuras aeroportuarias en dicho territorio "no supone una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena", al tiempo que ha recordado que la participación de las CC.AA. contemplado en la Ley 18/2014 tiene "carácter consultivo y no decisorio".

En la nota de prensa remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Aena ha insistido en la fortaleza y ventajas del sistema aeroportuario actual de España; en la importancia de la gestión integrada de la red de aeropuertos; en los derechos legales que asisten a todos sus accionistas y, sobre todo, en la "especial y sólida protección" que la legislación vigente y la estructura accionarial de Aena proporcionan al sistema aeroportuario y a la empresa, para los que la compañía ha reclamado "respeto".

Aena ha indicado que perseverará en su labor de seguimiento de las novedades y que, si fuera preciso, adoptará "las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario de Aena y de los derechos de la sociedad y de todos sus accionistas", tanto públicos como privados.