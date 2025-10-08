Las aerolíneas celebran que Europa respalde la libertad de las aerolíneas de cobrar por el equipaje de mano

Archivo - El presidente de ALA, Javier Gándara, interviene durante la XVIII edición del Foro Hosteltur, en el Teatro Goya, a 3 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha mostrado su satisfacción por la decisión de la Comisión Europea de abrir un expediente de infracción a España tras las sanciones impuestas por el Ministerio de Consumo a varias aerolíneas por cobrar recargos por el equipaje de mano.

La asociación reitera que estas prácticas son "legales" destacando que la resolución de Bruselas confirma la libertad de las aerolíneas para fijar precios. Por ello, reclama al Gobierno que retire de inmediato las sanciones contra las compañías.

Las aerolíneas consideran que "Consumo se extralimitó al imponer una sanción unilateral, injustificada, de espaldas a la UE y saltándose la legislación europea".

Además, recuerda que el Tribunal de Justicia confirma que aquel equipaje de mano que no cumpla con los criterios razonables en cuanto a peso y dimensiones, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables, queda sujeto a la libertad de precios de las aerolíneas, "en sintonía con lo que venía señalando el sector aéreo".

Por ello, el presidente de ALA, Javier Gándara, ha reclamado al Ministerio de Consumo que retire de forma inmediata las multas abiertas contra varias aerolíneas "que carecen de justificación" después de la decisión de Bruselas.