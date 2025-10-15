Aerolíneas piden a Bustinduy que abandone el "enrocamiento" y retire las multas por cobrar el equipaje

El presidente de ALA, Javier Gándara, comparece para valorar la pretensión de Consumo en relación al equipaje de mano en cabina, en las Oficinal de Tinkle, a 31 de mayo de 2024, en Madrid (España) - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándaras, ha pedido este miércoles al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que "abandone el enrocamiento" y retire "cuanto antes" las sanciones contra las aerolíneas 'low cost' por cobrar el equipaje de cabina tras la apertura de expediente por parte de Bruselas.

Por ello, piden a Bustinduy que cese en su lucha contra las aerolíneas por estas prácticas, consideradas "abusivas" por el departamento ministerial, pero defendidas como legales por las empresas, y también solicitan al Gobierno que modifique la ley de navegación aérea.

Gándara señala que "no se entiende" que el ministro "se enroque en mantener las sanciones" cuando la Comisión Europea "ha aseverado" que estas prácticas "son perfectamente legales y son ajustadas al derecho comunitario", llegando a abrir "un procedimiento contra España por estas sanciones".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))