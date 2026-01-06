Los aeropuertos españoles operarán 4.595 vuelos este martes, día de Reyes

Archivo - Varias personas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 5 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar 5.099 vuelos durante este martes, 6 de enero y día de Reyes, lo que supone 24 movimientos menos que el mismo día de un año antes, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

Por aeropuertos, la capital española se encuentra a la cabeza de la lista, como es habitual, con 1.006 operaciones aéreas programadas para hoy, representando un aumento de 28 vuelos frente al periodo del año pasado.

A continuación, le siguen el aeródromo de Barcelona-El Prat, que operará un total de 755 movimientos previstos, mientras que el aeropuerto de Málaga programará 361 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 343 y 263 vuelos, respectivamente.

Con mañana miércoles, cuya jornada se saldará con 4.211 operaciones, culmina este periodo de fechas navideñas, que ha supuesto un total de 101.793 vuelos desde el pasado 19 de diciembre, una cifra un 7,8% superior a la de 2024, con un día adicional.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.