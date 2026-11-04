La Agencia Ferroviaria de la UE dará apoyo técnico en la investigación del accidente de Urda

Archivo - El comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas. - FRED MARVAUX / PARLAMENTO EUROPEO - Archivo

BRUSELAS, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA, por sus siglas en inglés) ofrecerá apoyo técnico en la investigación sobre el accidente ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), cuando el choque de dos trenes de alta velocidad dejó 69 muertos, según ha anunciado este miércoles la Comisión Europea.

"Esta mañana, la autoridad de investigación española ha solicitado a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea que preste apoyo a dicha investigación. Por supuesto, la ERA proporcionará toda la asistencia técnica que sea necesaria", ha indicado el comisario de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, en una rueda de prensa en Bruselas.

Aunque el comisario no la ha nombrado, el organismo encargado de la investigación es la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT).

El conservador griego, que ha comparecido para presentar una nueva estrategia comunitaria en materia de turismo, ha querido dedicar las primeras palabras de su intervención a las víctimas de la tragedia ferroviaria en España y dejar claro que "en todos los modos de transporte, la seguridad será siempre la máxima prioridad", y que para Bruselas "la seguridad es algo innegociable".

"Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre las causas de este accidente", ha avisado Tzitzikostas, quien ha apuntado que será la investigación la que "determinará los hechos" y ha desvelado la petición española trasladada esta misma mañana.

En este contexto, el comisario ha garantizado que la ERA ofrecerá "toda la asistencia técnica que sea necesaria", al tiempo que ha subrayado que, no obstante, "la investigación permanecerá en todo momento bajo la autoridad y la dirección" de las autoridades nacionales.