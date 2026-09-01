Air Europa reanuda los vuelos a Caracas (Venezuela) desde este martes tras los terremotos

Archivo - Avión de Air Europa. - JAVIER F BOBADILLA/ AIR EUROPA - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Air Europa ha reanudado desde este martes los vuelos directos hacia y desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas (Venezuela), tras verse obligada a alterar su operativa con motivo de los terremotos sufridos en el país latinoamericano el pasado junio.

Así, la compañía conecta de nuevo con la capital venezolana a través de cinco frecuencias semanales: los martes, jueves, viernes, sábados y domingos, según un comunicado.

Con ello, da por finalizada la operativa especial activada a lo largo de los últimos dos meses, para la que se utilizó el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia como alternativa al Simón Bolívar mientras finalizaban las obras de reacondicionamiento en este último.

"Nos alegra volver a conectar Caracas con nuestra red habitual de destinos y poder seguir acompañándote en tus próximos viajes", ha señalado en su página web, además.

Entre las españolas, Air Europa ha sido la primera en volver a Caracas, seguido de Iberia, que recuperará la conexión desde el próximo jueves y lo hará con tres frecuencias semanales --lunes, jueves y domingo--, según ha confirmado la compañía aérea a Europa Press.

Más tarde, el 8 de septiembre, será la fecha de regreso de Plus Ultra a Caracas con una frecuencia los martes, aunque mantendrá el resto de su operativa a Valencia hasta que el aeropuerto de la capital permita la normalidad y la recuperación total de los vuelos.

Con respecto a otras compañías, American Airlines también ha confirmado que reanudará sus vuelos directos entre Miami y Caracas a partir del próximo jueves, al igual que Iberia. De su lado, Copa Airlines reactivó la semana pasada sus conexiones con Caracas, alcanzando 29 frecuencias semanales entre Panamá y el país latinoamericano.