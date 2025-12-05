Airbus cierra la semana con caída del 3,79% en Bolsa por problemas de software y fuselaje de los aviones A320

Archivo - FILED - 21 October 2025, Bavaria, Wessling: The Airbus logo is displayed on an H140 helicopter at the celebration of the 55th anniversary of the air rescue service and the inauguration of the new ADAC Air Rescue Campus at the special airport in - Malin Wunderlich/dpa - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Airbus ha cerrado la cotización de esta semana con una caída del 3,79% en Bolsa, con una capitalización bursátil de 155.840 millones de euros, después de que el fabricante europeo tuviera que lidiar con problemas de software y de posibles defectos de calidad en el fuselaje de aviones A320.

En concreto, las acciones de la compañía han intercambiado su precio a 196,70 euros cada una al finalizar la jornada de hoy, un retroceso del 0,16%. No obstante, en el acumulado del año, los títulos se disparan un 27,08%.

El pasado 28 de noviembre, Airbus anunció a cierre de mercado que había detectado un problema en el software de sus aviones de la familia A320 afectando a un total de alrededor de 6.000 aviones. Tres días después, esta incidencia ya estaba casi resuelta, aunque desembocó en un desplome del 5,78% en el parqué, hasta los 193 euros por título.

A continuación, el fabricante vivió otro percance al comunicar la inspección de cerca de 628 aviones del mismo modelo en busca de posibles defectos de calidad en el fuselajes, ya que esta flota cuenta con paneles que pueden ser demasiado gruesos o finos debido a un problema de fabricación de un proveedor, concretamente, la empresa sevillana Sofitec.

Como consecuencia de esta nueva incidencia, la firma europea se vio obligada a reducir las entregas de aviones comerciales previstas para este año, pasando de unos 820 envíos a alrededor de los 790 actuales, por lo que necesita 133 aviones durante este mes de diciembre para cumplir esta meta.

En noviembre, la cifra de entregas fue de 72 aeronaves a 42 clientes, lo que elevó el acumulado del año a 657 entregas. El año pasado, la compañía europea entregó 123 unidades en diciembre.

No obstante, Airbus mantiene sus previsiones financieras, tal y como comunicó cuando presentó los resultados de los nueve primeros meses de 2025. De este modo, sigue teniendo como objetivo un resultado neto de explotación (Ebit) ajustado de alrededor de 7.000 millones de euros y un flujo de caja libre antes de la financiación de clientes de alrededor de 4.500 millones de euros.