Airbus entregó 181 aviones comerciales hasta abril, 11 menos que un año antes

Archivo - FILED - 28 January 2014, Bavaria, Ottobrunn: A logo of Airbus Group is displayed at one of the company's buildings in Ottobrunn. - Peter Kneffel/Deutsche Presse-Ag / Dpa - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Airbus ha entregado un total de 181 aviones comerciales en los primeros cuatro meses de 2026, lo que supone 11 unidades menos que las registradas en el mismo periodo de un año antes, según un comunicado.

Por tipos de aviones, la cifra de lo que va de año se compone de un modelo A220-300, 23 A220-300, un A319neo, 48 A320neo, 87 A321neo, un A330-200, cinco A330-900, 11 A350-900 y cuatro 350-1000.

Por su parte, los pedidos totales alcanzaron los 436 entre enero y abril, un 50% más frente al comienzo de 2026, destacando 251 unidades del A321neo y 96 A320neo.

En abril, los envíos fueron 67 a 38 clientes, 11 más que el cuarto mes del año pasado, mientras que los encargos alcanzaron los 28, 17 más que en 2025.

Después de entregar 793 aviones en 2025, tres más del objetivo que se había marcado, que se redujo tras problemas en el suministro de la familia A320, ahora Airbus se ha fijado la meta de producir 870 aviones comerciales.

Tras presentar los resultados del primer trimestre, con un descenso del 26% interanual --hasta los 586 millones de euros--, su consejero delegado, Guillaume Faury, incidió en que el fabricante sigue aumentando la producción según lo previsto, mientras se enfrenta a la escasez de problemas Pratt & Whitney.