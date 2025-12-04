UGT dice que los delegados de Sofitec avisaron de los fallos en el fuselaje del A320 de Airbus hace más un año

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

UGT FICA Sevilla ha indicado que los delegados de Sofitec, proveedor de Airbus de donde procede el fuselaje defectuoso de los A320, habían advertido desde hace más de un año sobre posibles deficiencias en los procesos productivos.

El sindicato explica que estos también habían avisado sobre presuntos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y condiciones de trabajo "que impedían garantizar un control y una trazabilidad adecuados de componentes aeronáuticos críticos".

Así, indica que todas estas alertas fueron trasladadas a la dirección de la empresa, a Airbus y a los organismos oficiales competentes. El sindicato ha subrayado que la crisis actual no responde a un incidente aislado, sino que es consecuencia "de un deterioro progresivo de la organización interna de Sofitec".

Por ello, para la organización, la confirmación de que los fallos detectados en los A320 se originaron en paneles fabricados por Sofitec demuestra "la veracidad y el fundamento de las denuncias planteadas por la plantilla".

En respuesta, Airbus ha señalado que tuvieron un hallazgo "inicial y aislado" durante el verano, e "inmediatamente se lanzó un análisis que gradualmente condujo a la identificación de más áreas impactadas".

Los primeros resultados y conclusiones, ha afirmado la compañía, han llegado "recientemente" y "de inmediato se ha comenzado a trabajar con los clientes tan pronto como se tuvo confirmación de un problema de calidad".

"No comprometemos ni la calidad ni la seguridad", ha afirmado la aeronáutica.

Airbus ha confirmado que ha identificado un problema de calidad en un proveedor que afecta a un "número limitado" de paneles metálicos del A320, y ha señalado que, "como siempre hace cuando se entrenta a problemas de calidad en su cadena de suministro", está adoptando un "enfoque conservador" y está inspeccionando todas las aeronaves que podrían verse afectadas, "sabiendo que solo una parte de ellas necesitará que se tomen medidas adicionales".

Por ello "se ha identificado y contenido el origen del problema, y todos los paneles de nueva producción cumplen los requisitos". Además, la compañía ha asegurado que "Airbus es responsable, independientemente de quién sea el proveedor" ya que "se trata de una fuente dual, con un proveedor externo y uno interno. La no conformidad se originó en el proveedor externo".

El pasado martes, Airbus anunció una inspección a cerca de 628 aviones A320 en busca de posibles defectos de calidad en el fuselaje, ya que esta flota cuenta con paneles que pueden ser demasiado gruesos o finos debido a un problema de fabricación de un proveedor que, según han podido saber Bloomberg y Reuters, es Sofitec, con sede en Sevilla.

La mayoría de esas aeronaves siguen en poder de la compañía europea, es decir, 245 de ellos se encuentran en la línea de montaje final o preparándose para su entrega, mientras que 215 unidades se sitúan en fases anteriores de producción y otros 168 están en servicio con aerolíneas, según informó Airbus a sus clientes.

En palabras del fabricante, se espera que una "proporción significativa" de los paneles cumpla con sus especificaciones, lo que significa que serán válidos en su estado actual.

Este nuevo problema llegó tan sólo unos días después de que Airbus detectara un problema en el software de sus aviones de la familia A320, afectando a un total de alrededor de 6.000 aviones.

Todo ello ha obligado al fabricante a rebajar las entregas de aviones comerciales previstas para este año y ahora prevé entregar alrededor de 790 aviones comerciales en 2025, frente a cerca de las 820 entregas que se había fijado como objetivo para este año.

Pese a ello, Airbus mantiene sus previsiones financieras, tal y como comunicó cuando presentó los resultados de los nueve primeros meses de 2025.