La alta velocidad pierde un 14,4% de viajeros en enero en un contexto de descenso del transporte público

Imagen de un tren AVE a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado, donde ocurrió el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). - Pedro Funes - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El uso del transporte público en España registró un descenso del 1,8% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 454,8 millones de pasajeros, según los datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La caída coincide con un inicio de año marcado por diversos incidentes en la red ferroviaria de alta velocidad, así como por interrupciones puntuales del servicio en distintas líneas.

El retroceso se explica principalmente por la bajada del transporte interurbano, que cayó un 4,7% en tasa anual, mientras que el transporte urbano se mantuvo prácticamente estable con un ligero descenso del 0,2%. Dentro del transporte interurbano, el ferrocarril registró la mayor caída, con un descenso del 11,3% y un total de 49,6 millones de viajeros.

En este contexto, el segmento de alta velocidad -que incluye los servicios AVE, Avlo, Ouigo e Iryo- experimentó una caída del 14,4% respecto a enero de 2025, hasta situarse en 2,67 millones de pasajeros. El resto de los servicios ferroviarios de larga distancia también retrocedió un 9,9%, mientras que las cercanías bajaron un 11,1% y la media distancia se redujo un 11,7%.

Frente a la caída del tren, el transporte por autobús interurbano fue el único que mostró una evolución positiva en enero, con un leve incremento del 0,3% hasta los 72,5 millones de viajeros. Destaca especialmente el crecimiento en la larga distancia por autobús, que repuntó un 7,4%.

El número de viajeros en el transporte por autobús presentó las mayores subidas en Extremadura (9,3%), País Vasco (6,7%) y Castilla y León (3,6%). Por el contrario, se produjeron descensos en el transporte por autobús en Región de Murcia (-6,5%), Galicia (-3,9%) y Comunidad de Madrid (-2,9%)

En el ámbito urbano, el transporte por metro fue el único que creció en términos globales, con un aumento del 1,3%. El transporte por metro disminuyó en Madrid y Málaga, y aumentó en el resto. El metro de Valencia presentó el mayor aumento, del 17%, y el de Málaga, el mayor descenso, del 0,5%.

DESCENSO EN EL TRANSPORTE ESPECIAL.

Finalmente, el transporte especial y discrecional fue utilizado por más de 36,9 millones de usuarios en enero, lo que supone un descenso del 4,4% en tasa anual.

El transporte especial cayó un 6,8% (25,7 millones de viajeros), lastrado por el descenso del transporte escolar (-7,4%) y el laboral (-4,8%). Por el contrario, el transporte discrecional sí creció un 1,8% respecto a enero de 2025, superando los 11,1 millones de pasajeros.