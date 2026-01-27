ANCI transmite el pésame por los fallecidos en Adamuz y expresa su confianza en la investigación del accidente

Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), una patronal que agrupa a empresas constructoras no cotizadas que operan principalmente en obra pública e infraestructuras en España, ha trasladado su pésame por los 45 fallecidos en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) y ha expresado su confianza en que la investigación en curso permitirá esclarecer los hechos.

"Desde ANCI deseamos trasladar nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, así como nuestro deseo de una pronta recuperación a los heridos, trasladándoles todo nuestro apoyo y solidaridad en estos momentos de profundo dolor", señala en un comunicado.

Asimismo, aprovecha para hacer un "llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia informativa". "Ante hechos de gran complejidad técnica, resulta esencial evitar la difusión de informaciones no contrastadas y respetar escrupulosamente el desarrollo de la investigación en curso", manifiesta.

A juicio de la asociación, las especulaciones "no contribuyen al esclarecimiento de los hechos y, por el contrario, pueden ocasionar un daño adicional, por lo que es imprescindible preservar el respeto, tanto hacia las personas directamente afectadas, como hacia las instituciones, organismos y empresas relacionadas, así como hacia sus profesionales y trabajadores".

En este sentido, manifiesta su "absoluta confianza" en que la investigación permitirá esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

"Por último, y con la seguridad de que las autoridades y organismos competentes impulsarán las medidas preventivas necesarias para reforzar los protocolos de seguridad, identificar posibles áreas de mejora y adoptar las acciones correctoras oportunas, ANCI se pone a disposición de dichas autoridades para colaborar y aportar la experiencia y capacidad técnica tanto de la propia asociación como de las empresas que la integran".